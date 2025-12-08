Әлемде: Бениндегі төңкеріс, Франциядағы ереуіл, Илон Маск мәлімдемесі

BAQ.KZ тілшісі әлемде соңғы тәулікте болған оқиғаларға шолу жасап, жария болған жаңалықтар топтамасын ұсынады.
Бенинде мемлекеттік төңкеріс болды
Бенинде әскерилер билікті басып алып, президент Патрис Талонды қызметінен шеттетті.
ТАСС агенттігінің хабарлауынша, бұл ақпаратты Бениннің мемлекеттік телерадио хабар тарату корпорациясының эфирінде мәлімдеді.
Хабарламада айтылғандай, елдегі бүкіл билік тізгінін подполковник Тигри Паскаль жетекшілік ететін әскери комитет өз қолына алды. Әскерилер барлық мемлекеттік билік органдарының таратылғанын жариялады.
Талонның қазіргі уақытта қай жерде екені белгісіз.
Сонымен қатар мәлімдемеде Бенинде мемлекеттік төңкеріс президенттік сайлау қарсаңында болғаны айтылған. Елде сайлау 2026 жылдың 12 сәуірінде өтуі тиіс еді.
Франциядағы ереуілдер 26 компанияның жұмысын тоқтатты
Францияда жаппай ереуілдер алкоголь өнімдерін өндіретін 26 компанияның жұмысын парализдеді.
БЕЛТА мәліметінше, ереуілге шарап, шампан, коньяк және өзге де спиртті ішімдік өндіруші кәсіпорындар қызметкерлері шыққан. Телеканал LCI мәліметінше, елдің солтүстік-шығысындағы Шампань–Арденна өңірінде Ruinart және Moët & Chandon компанияларының қызметкерлерінің 80%-ы жұмысты тоқтатқан. Олар басшылықтың жыл сайынғы сыйақыны алып тастау жөніндегі шешіміне қарсылық ретінде осылай жасаған.
Басылымның жазуынша, бұл — 1967 жылдан бері алғаш рет сыйақының берілмеуі. Кәсіподақтар мұндай төлемдер болмаған жағдайда жалақы шамамен 10–15% азаяды деп есептейді, бұл кейбір қызметкерлер үшін өте елеулі шығын.
Хабарламада сыйақыны алып тастау шешімі саланың төмен көрсеткіштерімен байланысты болуы мүмкін екені айтылған. Арнаның дерегіне қарағанда, биылғы I тоқсанда саланың көрсеткіші 33%-ға төмендеген. 2024 жылы құлдырау 36% болған. Бұған Қытай тарапынан француз коньягын әкелуге енгізілген шектеулер және АҚШ-та тұтынудың азаюы әсер еткен. АҚШ — Францияның басты экспорт нарығы.
Ақпарат құралдары атап өткендей, люкс сегментіндегі компанияларда мұндай ереуілдер өте сирек кездеседі.
Гавайидегі Килауэа жанартауы оянды
Гавайидегі Килауэа жанартауы атқылауының жаңа кезеңіне аяқ басып, аспанға лава субұрқақтарын атқылап жатыр. Қазіргі уақытта белсенділік тек Гавайи жанартаулары ұлттық саябағында ғана.
Euonews мәліметінше, жергілікті тұрғындар мен қонақтарды бір жылға жуық уақыт бойы баурап алған белсенділіктің соңғы эпизоды 6 желтоқсанда басталды және солтүстік конустағы желдеткіштерден атқылап шығатын биіктігі 15-тен 30 метрге дейінгі субұрқақтармен шектеледі.
Атқылау қазіргі уақытта Гавайи жанартаулары ұлттық саябағында ғана, бірақ АҚШ Геологиялық қызметінің ғалымдары сейсмикалық белсенділіктің артуын және лава ағынын бақылауды жалғастыруда.
Қазіргі уақытта жақын маңдағы елді мекендерге ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ.
Илон Маск Еуроодақты тарату қажеттігін мәлімдеді
Илон Маск Еуроодақты таратып, дербес мемлекеттердің егемендігін қайтару қажеттігін айтты.
Бұл мәлімдеме Еурокомиссия оның X әлеуметтік желісіне 120 миллион еуро көлемінде айыппұл салғаннан кейін жасалды.
ЕО-ны жою керек, ал жеке мемлекеттерге егемендігін қайтару қажет, сонда үкіметтер өз азаматтарының мүдделерін жақсырақ қорғай алады, – деп жазды ол Х желісінде.
Бұл мәлімдеме Еурокомиссияның ресми өкілі Тома Ренье Брюссельдегі брифингте X платформасына 120 миллион еуро айыппұл салынатынын хабарлағаннан кейін жарияланды.
Шілде айында Еурокомиссия әлеуметтік желі өкілдерін цифрлық қызметтер туралы заңды (DSA) бұзғаны жөнінде хабардар еткен. Бұзушылықтар жарнама ашықтығына және зерттеушілердің ашық деректерге қол жеткізуіне қатысты болды. Егер компания бұл мәселелерді шешпесе, жылдық айналымының алты пайызына дейінгі айыппұл салынатыны ескертілген еді.