Әлемде: АҚШ-тың жаңа кеден салықтары, Суданда геноцид қырғыны, Газада аштық

BAQ.KZ тілшісі әлемде соңғы тәулікте болған оқиғаларға шолу жасап, жария болған жаңалықтар топтамасын назарларыңызға ұсынады.
АҚШ-тың жаңа кеден салықтары жүзеге асты
2025 жылғы 7 тамызда АҚШ президенті Дональд Трамптың бастамасымен бірқатар елге қарсы жаңа кедендік баж салығы күшіне енді. Бұл шаралар әсіресе дамушы нарықтарға, оның ішінде Үндістан мен Бразилияға ауыр тиді.
Үндістанға қойылған салық 50 пайызға дейін жетсе, Ұлыбритания мен Жапонияға қатысты жеңілдетілген мөлшерлеме белгіленді. Сауда-саттық байланыстары бұзылуы мүмкін деген қауіппен бірнеше ел шұғыл консультациялар өткізіп, балама нарықтарды іздей бастады.
Бразилия президенті халықаралық сауда әділеттілігіне қауіп төніп тұрғанын айтып, бұл әрекетті BRICS елдерінің мүддесіне қайшы деп бағалады.
Владимир Путиннің Үндістанға сапары жоспарланды
Ресей президенті Владимир Путин тамыз айының соңында Үндістанға ресми сапармен бармақ. Бұл сапар екі ел арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайтуға бағытталған.
Кремль мен Делидегі дипломаттар бұл кездесуде әскери-техникалық ынтымақтастық, энергетика саласы және санкцияларға байланысты альтернативті төлем жүйелері жайлы кеңінен талқылайды деп күтілуде.
Сондай-ақ бұл сапар Ресейдің Азия аймағындағы ықпалын арттыра түсуге бағытталған қадам ретінде қарастырылып отыр. Сарапшылардың пікірінше, Батыстың қысымына қарамастан, Мәскеу мен Делидің байланысы нығая түсуі мүмкін.
Жер шары тағы да жылынуда: Шілде – үшінші ең ыстық ай
Еуропалық климат қызметінің мәліметінше, 2025 жылғы шілде айы тарихтағы ең ыстық үшінші ай болып тіркелді.
Орташа жаһандық температура 20,7°C деңгейіне жетіп, бұл климаттың өзгеруінің нақты салдары екенін дәлелдеді. Әсіресе Еуропа, Азия және Солтүстік Америкада ыстық толқындары тіркеліп, көптеген елде қуаңшылық, егіннің күйіп кетуі және су тапшылығы байқалды.
Климатологтар адамзатқа климаттық дағдарысты бәсеңдету үшін батыл және жедел қадамдар қажет екенін тағы бір мәрте ескертуде. Бұл жағдай климат келісімдері мен көміртек шығарындыларын шектеу шараларын қайта қарастыру қажеттілігін көрсетеді.
Газа секторындағы ахуал ушығып тұр
Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Газа қаласын толық бақылауға алу ниетін ресми түрде жариялады. Бұл мәлімдеме аймақтағы гуманитарлық дағдарысты одан әрі ушықтыруы мүмкін.
БҰҰ дерегі бойынша, Газада соңғы бірнеше күнде кемінде 13 адам қаза тауып, бес бейбіт тұрғын аштықтан көз жұмған.
Еске салсақ, "Мен тірідей көмілудемін" деген Газадағы кепілдердің жанайқайы әлемді дүр сілкіндірді. Әлемдік лидерлер кепілдегі израильдіктердің азапты күйіне алаңдаулы.
Қаланың инфрақұрылымы қирап, ауыл шаруашылығы секторының тек 1,5 пайызы ғана жұмыс істеп тұр. Ауызсу, дәрі-дәрмек және азық-түлік тапшылығы шектен тыс деңгейге жетті. Сарапшылар бұл жағдайды "ашық апат" деп бағалап отыр.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху Израильдің Газа секторының болашағы жайлы баяндап, ол аймақты толық бақылауға алу жоспарлары жоқ екенін айтты. Оның сөзінше, Израиль бұл аймақты басқаруды Араб күштеріне тапсыруды көздейді.
Судан: Замзам лагерінде геноцид фактілері тіркелді
Суданның Дарфур аймағындағы Замзам босқындар лагерінде мыңнан астам адамның қаза тапқаны расталды. Аталған лагерьде негізінен әйелдер мен балалар болған.
Қақтығыстар нәтижесінде көптеген бейбіт тұрғын жаппай қырғынға ұшырап, азық-түлік пен медициналық көмекке қол жеткізе алмады.
БҰҰ бұл оқиғаны "адамзатқа қарсы қылмыс" ретінде қарастыру қажеттігін айтып отыр. Әлемдік қауымдастықтан гуманитарлық көмек пен саяси араласу талап етілуде.
ДДСҰ жаңа сапа бақылаушы органдарын таныды
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Канаданың денсаулық сақтау органдары мен Жапонияның фармацевтикалық реттеуші ұйымдарын ресми түрде мойындалған сапа бақылаушы ретінде тіркеді. Бұл шешім жаһандық деңгейде сапалы медициналық өнімдерге қолжетімділікті арттыру мақсатында қабылданды.
Бұдан былай бұл елдердің реттеуші органдары әлемдік нарыққа дәрі-дәрмектер мен медициналық құрылғыларды шығару ісінде сенімді стандарт ұстанатын мекемелер ретінде мойындалады.
Бұл қадам әсіресе дамушы елдерге сапалы препараттарды тиімді бағамен алуға мүмкіндік береді. Сарапшылар бұл бастама ғаламдық денсаулық сақтау жүйесін айтарлықтай күшейтеді деп есептейді.
Бүгінгі әлем тынысы бойынша қорытынды
Саяси және экономикалық кеңістік: Трамптың жаңа тарифтері жаһандық сауда қатынастарына айтарлықтай әсер етуде. Путиннің Азия елдеріне қарай бет бұруы геосаяси тепе-теңдіктің өзгеріп жатқанын аңғартады.
Климат және экология: Жер бетінде температура өсіп, шұғыл әрекет қажет екені айқындала түсуде.
Гуманитарлық жағдай: Газа мен Судандағы жағдай – халықаралық қауымдастыққа ескерту.
Денсаулық: ДДСҰ-ның сапа бақылау стандарттары – қауіпсіз әрі қолжетімді медицинаның кепілі.