Газа секторының болашағы: Нетаньяху Израильдің жоспарын түсіндірді

Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху Израильдің Газа секторын толық бақылауға алу жоспарлары жоқ екенін айтты. Оның сөзінше, Израиль бұл аймақты басқаруды Араб күштеріне тапсыруды көздейді, деп хабарлайды BAQ.KZ Fox News-ке сілтеме жасап.
Біз Газа секторында басқарушы орган ретінде болғымыз келмейді. Біз оны бізге қауіп төндірмей және Газа тұрғындарына жақсы өмір сыйлай алатын Араб күштеріне бергіміз келеді, - деді Нетаньяху арнаға берген сұхбатында.
Сонымен қатар, ол Израильдің бұл мақсатқа жетуінің жалғыз жолы ретінде Палестинаның радикалды ХАМАС қозғалысын жоюды атап көрсетті.
Алайда бұған дейін 4 тамызда Ynet порталы Израильдің Газа секторын толық басып алу жоспарын дайындағанын хабарлаған болатын. Израиль үкіметі анклавтың барлық аумағында белсенді әскери операцияларға көшуге ниетті екені айтылған.
Сол күні ХАМАС жан-жақты Газа келісімін қарастырып, барлық кепілге алынғандарды босату мәселесін талқылауға дайын екенін мәлімдеді. Қозғалыс өз талаптары бойынша ұзақ мерзімді келіссөздердің кілті осы келісімде деп санайды.