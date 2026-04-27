Әлемде: АҚШ-тың Иранға қарсы соққысы, Чадтағы қанды қақтығыс
Әлемде соңғы тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасы.
BAQ.KZ cоңғы тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылды.
АҚШ Иранға соққы жасауға дайындалып жатыр
АҚШ президенті Дональд Трамп Fox News телеарнасына берген сұхбатында Иранға шамамен үш күн ішінде оның мұнай инфрақұрылымына соққы жасалуы мүмкін екенін айтты. Ол сондай-ақ Иранмен соғыс жақын арада аяқталып, АҚШ "ірі жеңіске" жететінін атап өтті.
Трамп Fox News телеарнасына телефон арқылы байланысып, Вашингтондағы қауіпсіздік дағдарысына қатысты өз бағасын білдірген, алайда әңгіме барысында Иранмен соғыс мәселесіне көшкен.
БАҚ жазуынша, АҚШ президенті жаһандық тепе-теңдікті өзгертуі мүмкін «жою таймерін» іске қосқан.
Президент Трамп Иранмен келіссөздерге қатаң ұстанымын білдіріп, болашақ кездесулер телефон арқылы өтетінін айтты – ұзақ сапарлар болмайды.
Олардың ядролық қаруы болмауы керек. Әйтпесе кездесудің еш мәні жоқ, – деді ол.
Иранның мұнай инфрақұрылымы шамамен 3 күн ішінде жарылуы мүмкін. Бұл соғыс өте жақын арада аяқталады, және біз үлкен жеңіске жетеміз, – деді ол.
Түркиялық Haberler басылымы бұл мәлімдеме "АҚШ-тың Иранның маңызды мұнай нысандарына ауқымды әскери операция дайындап жатқанын білдіруі мүмкін деп түсіндіріліп, аймақтағы шиеленісті шегіне дейін күшейтті" деп жазды.
Сонымен қатар Трамп Қытайдың Иранға ықтимал қолдауына да пікір білдірді.
Мүмкін, олар көмектесіп жатқан шығар, бірақ айтарлықтай деңгейде емес. Шын мәнінде, олар әлдеқайда көбірек көмектесе алар еді, соны айта аламын. Мен қатты көңілім қалған жоқ, – деді Трамп. Сонымен қатар ол: – АҚШ Украинаға Қытайдың Иранға көмектескенінен әлдеқайда көп көмек көрсетіп жатыр, – деп қосты.
Журналист Иранмен келіссөздердің мәртебесі туралы сұрақ қойды.
Біз Пәкістанның фельдмаршалы мен премьер-министрін үлкен құрметпен қараймыз. Олар — керемет адамдар, шынымен жақсы. Бірақ білесіз бе, бұл 17–18 сағаттық ұшу. Мен: кездесу қашан деп сұрадым. Олар сейсенбі деді, ал ол кезде сенбі болатын, және олар ұшуға дайындалып жатқан. Олар жеткенше бірнеше сағаттап ұшуы керек еді. Сонда мен: біз енді бұлай істемейміз дедім. Барлық басымдық біздің қолымызда. Егер олар сөйлескісі келсе, бізге өздері келсін немесе телефон соқсын. Телефон бар. Бізде жақсы қорғалған байланыс желілері бар, шынын айтсам, бірде-бір желі толық қорғалғанына сенімді емеспін, бірақ бар, сөйлесе аламыз. Бірақ біз енді бір кездесу үшін адамдарды 18 сағат ұшырмаймыз, – деді Трамп.
Трамптың айтуынша, "енді бәрі телефон арқылы жүзеге асады".
Айта кетейік, бұған дейін Вашингтонда өткен Ақ үй тілшілері қауымдастығының дәстүрлі кешкі асы кезінде қауіпсіздік оқиғасы тіркеліп, президент Дональд Трамп пен бірінші ханым Мелания Трамп шұғыл түрде эвакуацияланған.
Джорджиядағы орман өрті 120-дан астам үйді қиратты
АҚШ-тың Джорджия штатындағы екі орман өрті 120-дан астам үйді қиратты, бірқатар үйді қатты зақымдады.
Мемлекеттік билік органдарының мәліметі бойынша, өрттің бірі штаттың оңтүстік-шығысында шамамен 38 шаршы шақырымды алып жатыр. Өрттің тек 10%-ы ғана бақылауға алынды. Алдын ала есептерге сәйкес, бұл өрттің салдарынан кем дегенде 87 үй тұруға жарамсыз болып қалған.
Билік өкілдері өртті фольгамен қапталған шар электр желілеріне тиген кезде басталған электр доғасымен байланыстырады. Бұл өрттен келтірілген залал штат тарихындағы бір орман өртінен тұрғын үйге келтірілген ең үлкен шығын болып табылады.
Флорида шекарасына жақын жерде басталған екінші өрт дәнекерлеуден ұшқындардың шығуынан болған. Билік өкілдерінің мәліметі бойынша, өрт шамамен 121 шаршы шақырымға таралып, кем дегенде 35 үйді қиратты.
Өрт сөндірушілер Джорджияда 150-ден астам орман өртімен күресуде. Қалың түтінге байланысты кейбір аудандарда ауа сапасы туралы ескертулер жарияланды, ал тұрғындарға эвакуациялау ұсынылады.
Төтенше жағдайлар қызметкерлері қатты жел жалынды одан әрі таратуы мүмкін екенін ескертті.
Чадта қанды қақтығыс – ондаған адам қаза тапты
Чадтың шығысында су құдығына қол жеткізу мәселесінен туындаған жанжал екі қауым арасындағы ауқымды қақтығысқа ұласып, ондаған адамның өмірін қиды.
Су үшін жанжал – қайғылы оқиғаға ұласты
Чадтың шығыс бөлігінде суға қол жеткізу мәселесіне байланысты дау салдарынан жаппай адам шығыны тіркелді. Жергілікті биліктің мәліметінше, бастапқыда екі отбасы арасындағы жанжал кейінірек тұтас қауымдар арасындағы қақтығысқа айналған.
Оқиға Иготе ауылында болған. Бұл аймақта су ресурстарының тапшылығы бұрыннан негізгі мәселелердің бірі болып келеді.
Алдын ала мәліметтерге сәйкес, жанжал су көзін пайдалану туралы келісе алмаған екі адам арасында басталған. Кейін жағдай бақылаудан шығып, жаппай қақтығысқа ұласқан.
Қақтығыс салдарынан кемінде 42 адам қаза тауып, тағы он шақты адам түрлі деңгейде жарақат алған.
Аймақтағы шиеленістің себептері
Чадтың шығыс провинциялары ұзақ уақыт бойы ресурстар тапшылығын, әсіресе су мен жайылым жетіспеушілігін бастан кешіріп келеді. Бұған қоса, Судандағы қарулы қақтығыстан қашқан босқындардың ағылуы да жағдайды ушықтырып отыр.
Осындай жағдайда негізгі ресурстарға қол жеткізу жиі қауымаралық жанжалдарға себеп болып, көбіне зорлық-зомбылыққа ұласады.
Ресурстар үшін қақтығыс – созылмалы мәселе
Сарапшылардың айтуынша, мұндай қақтығыстар аймақта тұрақты түрде болып тұрады. Әңгіме тек су туралы ғана емес, сондай-ақ жер мен мал сияқты жергілікті халық үшін маңызды ресурстар жөнінде.
Халықаралық ұйымдардың бағалауынша, 2021–2024 жылдар аралығында елдегі қауымаралық қақтығыстар салдарынан мыңнан астам адам қаза тауып, екі мыңға жуық адам жараланған.
Жағдай әлі де күрделі
Қабылданып жатқан шараларға қарамастан, аймақтағы негізгі ресурстарға қол жеткізу мәселесі әлі де өзекті күйінде қалып отыр. Иготе ауылындағы оқиға жергілікті жанжалдың қаншалықты тез ауқымды трагедияға айналуы мүмкін екенін тағы бір рет көрсетті.
Афины туристерден шаршады: билік шектеу енгізбек
Грекия астанасы Афинада туристер ағынына қатысты алаңдаушылық күшейіп отыр.
2025 жылы қалаға рекордтық 8 млн адам келген. Әсіресе билік Плака ауданындағы бақылаусыз туристер легіне алаңдаулы. Бұл — Афины қаласының ең көне бөлігі, Акрополь маңында орналасқан.
Қала әкімі Харис Дукас туристерді қабылдау үшін инфрақұрылымды үнемі кеңейтуге тура келетінін айтты. Атап айтқанда, электр, су жүйелері мен жаңа дренаж және 5G желілері салынып жатыр. Алайда билік бұл өзгерістер ауданның тарихи келбетін жоғалтуы мүмкін деп қауіптенеді.
Афины алып қонақүй сияқты жұмыс істей алмайды. Шектеулер қажет, – деді қала басшысы.
Ол Плака ауданында жаңа қонақүйлер салуға рұқсат беруді тоқтатуды ұсынып отыр. Әкімнің айтуынша, бұл аймақ туристік нысандармен шамадан тыс толып кеткен.
