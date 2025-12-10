Әлемде алғаш рет балаларға әлеуметтік желілерді пайдалануға тыйым салынды

Австралия балалардың әлеуметтік желілерді пайдалануына әлемдегі алғашқы тыйымды енгізді. Бүгін жергілікті уақыт бойынша түн ортасынан бастап елдегі 16 жасқа толмаған балаларға TikTok, Instagram, Facebook және басқа да платформаларға кіруге тыйым салынды, деп хабарлайды BAQ.KZ The Guardian басылымына сілтеме жасап.
16 жасқа толмаған пайдаланушылардың аккаунттары TikTok, Facebook, Instagram, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch және Threads-тен жойылуы керек, олардың барлығына тыйым салынған.
Жаңа заң бойынша сәрсенбі күні жергілікті уақыт бойынша түн ортасынан бастап (сейсенбі күні Астана уақыты бойынша кешкі 7:00) он ірі платформаға балалардың кіруін бұғаттауға бұйрық берілді, әйтпесе 49,5 миллион австралия долларына (33 миллион АҚШ доллары) дейін айыппұл салынады.
X-тен басқа тізімделген барлық платформалар сейсенбі күні тыйымды сақтайтынын растады.
Жаңа заң ірі технологиялық компаниялар мен сөз бостандығын қорғаушылардың сынына ұшырады, бірақ ата-аналар мен балалар құқықтарын қорғаушы топтар тарапынан қолдау тапты.
Тыйым салуды алғашқы енгізу кезінде біраз қиындықтар туындады. Guardian Australia басылымына 16 жасқа толмаған адамдардың бет-әлпетін тексеру тесттерінен сәтті өткені туралы бірнеше хабарлама келіп түсті, бірақ үкімет бірінші күннен бастап мінсіз нәтиже күтпейтінін мәлімдеді.
Әлеуметтік желілердің балалардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне әсері туралы алаңдаушылықтың артуына байланысты бұл тыйым салуды басқа елдер мұқият бақылап отыр.
Малайзия, Дания және Норвегия сияқты бірнеше ел өз тыйымдарын енгізу ниетін жариялады. Еуропалық Одақ осындай шектеулерді енгізетін қарар қабылдады.
Елімізде де 16 жасқа толмаған пайдаланушыларды онлайн платформаларда тіркеуге тыйым салатын заң жобасы әзірленді. Бұл бастама «Онлайн платформалар мен бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасында қамтылған. Құжатты Мәдениет және ақпарат министрлігі әзірледі.
Қазақстан заң жобасына сәйкес, 16 жасқа толмаған балаларға көптеген платформаларда - бейне хостинг сайттарында, әлеуметтік желілерде және контент платформаларында аккаунттар жасауға тыйым салынады.