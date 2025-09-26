Александр Бублик әлемдік рейтингтегі өз рекордын жаңартты

Теннистен Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Александр Бублик жаңартылған тізімде 16-орынға көтерілді, деп хабарлайды BAQ.KZ ҰОК баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Бұл – оның жеке рекорды, бұған дейін спортшы 17-орыннан жоғары көтерілмеген еді.
Мұндай көрсеткішке Бубликтің Қытайдың Ханчжоу қаласында өткен ATP сериясындағы турнирде жеңіске жетуі себеп болды, - деп жазылған хабарламада.
Әлемдік рейтингте испаниялық Карлос Алькарас көш бастап тұр. Екінші орында - италиялық Янник Синнер. Үздік үштікті германиялық Александр Зверев түйіндеді.
Естеріңізге сала кетейік, Бублик Қытайдың Ханчжоу қаласында өткен ATP 250 сериясындағы турнирдің финалында француз Валентен Руайемен кездесті. Тартысты өткен ойында қазақстандық екі сетте 7-6, 7-6 есебімен жеңіске жетті.