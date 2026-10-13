Алдағы үш күнде еліміздің бірқатар өңірінде жаңбыр мен қар жауады

13 Қазан 2026, 16:25
АВТОР
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pixabay.com 13 Қазан 2026, 16:25
13 Қазан 2026, 16:25
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Фото: pixabay.com

Алдағы күндері атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр және қар аралас жауын-шашын күтіледі.

«Қазгидромет» синоптиктерінің болжамынша, 15 қазанда елдің шығысы мен оңтүстік-шығысында кей уақыттарда қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады. 15 қазанда елдің шығысы мен солтүстігінде көктайғақ күтіледі. Тек республиканың орталығы мен оңтүстігінде жауын-шашынсыз ауа райы болжанады. Жалпы ел аумағында жел күшейіп, түнгі және таңғы сағаттарда тұман күтіліп отыр.

Ауа температурасының төмендеуі еліміздің басым бөлігінде болжанады:

  • Солтүстік-батыста: күндіз +10…+22°С;

  • Солтүстікте: түнде -1…-6°С, күндіз +3…+13°С;

  • Орталықта: түнде -6…+3°С, күндіз +4…+15°С;

  • Шығыста: түнде -5…+5°С, күндіз -1…+9°С;

  • Оңтүстік-шығыста: түнде +5…+10°С, таулы аудандарда -2…+3°С, күндіз +10…+22°С, таулы аудандарда +5…+10°С.

Осыған дейін «Қазгидромет» 13 қазанда 17 өңірде дауылды ескерту жариялап, 8 қалада ауа сапасы нашарлайтыны туралы мәлімдеген.

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