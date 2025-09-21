Албанияда виртуалды министр төрт жылдық жоспарын жариялады

Албанияда виртуалды министр саясаткерлерге төрт жылға арналған жоспарын таныстырды, деп хабарлайды BAQ.KZ 24kz-ке сілтеме жасап.
Диэлла – әйел бейнесіндегі жасанды зерде. Оның негізгі міндеті – тендердегі жемқорлықпен күресу және бюрократияны азайту. Цифрлық министр өз сөзінде адамдарды алмастырмай, тек көмек көрсететінін айтты.
Кейбір саяси топтар бастаманы қолдамады. Сыншылардың пікірінше, ЖИ-министр – үкіметтегі жемқорлықты жасыруға арналған қадам.
Партия жетекшілері виртуалды шенеунікті кім бақылайтынын нақтылауды талап етіп, мәселені Конституциялық сотқа жолдады.