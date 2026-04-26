Алакөлде алғашқы әмбебап құтқару бөлімшесі ашылды
Ол жыл бойы жұмыс істейді және екі жүзден астам демалыс аймағын қорғауға арналған.
Алакөл көлі курорттық аймағында шомылу маусымы басталар алдында жаңа әмбебап құтқару бөлімшесі өз жұмысын бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ашылу рәсіміне Төтенше жағдайлар министрі генерал-лейтенант Шыңғыс Әрінов пен Абай облысының әкімі Берік Уәли келді. Алаңға жергілікті тұрғындар да жиналды.
Бөлімше екі жүзден астам демалыс аймағының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін болады. Жыл сайын мұнда ондаған мың турист келеді. Өңір үшін бұл қызметтің форматы жаңа, бұған дейін мұндай бөлімшелер болған емес. Құтқарушылар тек жаз мезгілінде ғана емес, қыста да жұмыс істейді, өйткені бұл кезеңде де төтенше жағдайлар туындауы мүмкін.
Министр мұндай нысанның іске қосылуы өңірдің дамуы үшін маңызды екенін атап өтті. Оның айтуынша, бұл – демалушылардың қауіпсіздігін нақты күшейту және туристік инфрақұрылымды қолдау. Қауіпсіздік деңгейі неғұрлым жоғары болса, қонақтар соғұрлым сенімді сезінеді және ішкі туризм де белсенді дамиды.
Бөлімше толықтай техникамен және жабдықпен жабдықталды. Кезекшілік тәулік бойы ұйымдастырылады. Ғимаратта қызметкерлердің жұмыс істеуі мен демалуы үшін барлық қажетті жағдай жасалған. Құтқарушыларға қызметтік автокөліктер, катер және күрделі жағдайларға арналған жол талғамайтын көлік табысталды. Салтанатты рәсім барысында үздік қызметкерлер мен ұйым өкілдері наградалармен және алғыс хаттармен марапатталды.
Мұндай нысанның ашылуы жағалаудағы қауіпсіздікті күшейтіп, кез келген жағдайға жедел әрекет етуге мүмкіндік береді. Іс-шара соңында қатысушылар жаңа ғимараттың жанында ағаш көшеттерін отырғызды.
