Әл-Фарабидегі жол апаты: Марқұмдардың туыстары Александр Пакты кешірді
Әл-Фарабидегі қайғылы оқиға бойынша сотта жәбірленушілер мәлімдеме жасады.
Алматыдағы Әл-Фараби даңғылында болған адам өліміне әкелген жол апаты бойынша жәбірленуші тарап, марқұм жүргізушінің туыстары күдікті Александр Пакпен татуласқанын мәлімдеді. Олар соттан күдіктіні бас бостандығынан айырмайтын жаза тағайындауды сұрап отыр.
Жәбірленуші ретінде танылған марқұм жүргізуші Еламан Қайыржановтың жақындарының айтуынша, ауыр зардаптарға қарамастан, отбасы Александр Пакпен өзара келісімге келген.
Олардың сөзінше, Александр Пак өз кінәсін толық мойындап, жасаған ісіне шын өкініш білдірген және марқұмның туыстарынан кешірім сұраған.
Сондай-ақ күдікті материалдық шығын мен моральдық өтемақыны толық өтеген. Жәбірленуші тарап бұл деректі растаған.
Бізде Александр Пакқа қатысты материалдық та, моральдық та ешқандай шағым жоқ. Болашақта да болмайды. Татуласу ешқандай қысымсыз, өз еркімізбен болды. Оның құқықтық салдары бізге түсіндірілді және біз оны толық түсінеміз, – деді марқұмның туысы.
Марқұмның туыстары Еламан Қайыржановтың қазасына байланысты Александр Пакты толық кешіргендерін айтып, оған қатысты бас бостандығынан айырумен байланысты емес жаза қолдануды сұрады.
Біздің ойымызша, оған шартты жаза тағайындау жеткілікті. Қазіргі уақытта да, болашақта да оған ешқандай талабымыз болмайды, – деп мәлімдеді жәбірленуші тарап.
Айта кетейік, сотта тағы бір жәбірленуші Құмр Теңелбаеваның туыстары да Пакқа кешірім беріп, оған шартты жаза тағайындауды сұрады.
