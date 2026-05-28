Әл-Фарабидегі жол апаты бойынша басты сот 1 маусымда өтеді
Әл-Фарабидегі жол апатына қатысты басты сот отырысының күні белгіленді.
Бүгiн 2026, 17:27
131Фото: ©BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев
Алматыдағы Әл-Фараби даңғылындағы жол апатына қатысты басты сот отырысы 1 маусым күні сағат 10.00-де өтеді.
Іс Алматы қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында қаралады. Істі судья Еркін Майшинов қарайды.
Бұған дейін жәбірленушілердің бірі кешірім беруі мүмкін екені айтылған еді.
Еске сала кетейік, қайғылы оқиға 2026 жылдың 21 наурызына қараған түні болған.
Тергеу мәліметіне сәйкес, Zeekr көлігінің жүргізушісі қарсы бағытқа шығып кетіп, Mercedes көлігімен соқтығысқан. Апат салдарынан Mercedes жүргізушісі мен екі жолаушысы оқиға орнында көз жұмды.
Zeekr жүргізушісі жарақат алып, ауруханаға жеткізілген. Кейін оның жеңіл дәрежеде мас күйде болғаны анықталып, тергеу изоляторына қамалды.
