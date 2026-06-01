Әл-Фараби даңғылындағы апат: Күдікті кінәсін мойындады
Алматыдағы жол апатында күдікті деп танылған Александр Пак кінәсін толық мойындады.
Бүгiн 2026, 11:20
Фото: ©BAQ.KZ/Сымбат Сатыбалдина
Басты сот отырысында судья Еркін Майшинов күдіктіден кінәңізді мойындайсыз ба деп нақтылады.
Кінәмді толық мойындаймын. Жол-көлік оқиғасы бойынша да, қаза тапқандар бойынша да, - деді процеске онлайн қатысып жатқан күдікті.
Айта кетейік, іс Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-бабы 4-бөлігі – екі немесе одан да көп адамның өліміне әкелген жол қозғалысы ережелерін бұзу фактісі бойынша тергелді.
Аталған бап бойынша ең ауыр жаза – 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру.
Айта кетейік, Алматыдағы Әл-Фараби даңғылындағы жол апатына қатысты басты сот отырысы басталған еді.
