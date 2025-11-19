Әкелердің декретке шығуы: еңбек өтілін қалай есептеу керек

2025 жылғы 19 қарашада Мәжіліс депутаттары Қазақстанда «декреттік» құқықтарды өзгертуі мүмкін жаңашылдықты талқылады. Бұл әкелерге берілетін бала күтімі уақытының зейнетақы есептеу кезінде еңбек өтіліне қосылуына қатысты, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Қазір мұндай құқық тек аналарға ғана қарастырылған. Оларға бала күтімі кезінде еңбек өтіліне есептеу 12 жасқа дейін беріледі. Дегенмен бұл жаңашылдық ерлердің, әсіресе әскери қызметшілер мен мемлекеттік қызметшілердің декретке жаппай шығуына әкелмей ме? – деді депутат Олжас Кұспеков.
Еңбек министрлігі әкелердің декретке шығу мүмкіндігі бұрыннан бар екенін, алайда дискриминациялық норма бойынша олар бұл кезең үшін еңбек өтіліне есептеу ала алмай келгенін түсіндірді.
Біз ерлер мен әйелдердің құқықтарын теңестіреміз. Шындығында декретке шығуға тиісті адамдар оны бұрыннан орындаған, сондықтан жаппай шығу болмайды деп күтілуде, – деді министрліктің өкілі.
Осы жаңашылдық әкелерге баланы күту уақытының нақты кезеңін зейнетақы есептеу кезінде қосуға мүмкіндік береді, бұл ата-аналар үшін әлеуметтік кепілдіктерді теңестіреді.
Айта кетейік, Қазақстанда әйелдер декреттен кейін жыл сайынғы жалақылы демалысқа шыға алады, өйткені жүкті болу және босану уақыты еңбек өтіліне есепке алынады.