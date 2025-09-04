Академик Есеновтің 100 жылдығы ЮНЕСКО-ның тізіміне енгізілуі мүмкін

Сенатор Шахмардан Есеновтің 100 жылдығын ЮНЕСКО аясында атап өтуді ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Сенат депутаты Алтынбек Нұхұлы өз депутаттық сауалында Қазақстан ғылымы, өнеркәсібі мен экономикасының дамуына зор үлес қосқан академик Шахмардан Есеновтің мұрасын сақтау мен насихаттаудың маңыздылығына тоқталды.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев: «Қазір – білім мен ғылымның заманы. Білім мен ғылым Қазақстан дамуының қозғаушы күші болуға тиіс» деп осы екі егіз саланың ел дамуындағы маңыздылығын атап көрсетті, – деді сенатор.
Айтуынша, ғалымның жетекшілігімен Жетібай мен Өзеннің ірі мұнай-газ кен орындары ашылып, пайдалануға берілді. Сонымен бірге түсті металлургияның стратегиялық нысандары іске қосылды. Бұл елдің энергетикалық және экономикалық дербестігін қамтамасыз етудің негізіне айналған.
Сондай-ақ академик Әл-Фараби есімін тарихи отанына қайтаруда маңызды рөл атқарып, 200-ден астам ғылыми еңбек жазды, ұлттық геология мектебін қалыптастырып, бірнеше буын ғалымдар мен инженерлерді тәрбиеледі.
Осыған байланысты Алтынбек Нұхұлы академиктің 100 жылдығын ЮНЕСКО-ның мерейтойлық күндер тізіміне енгізуді ұсынды. Бұдан бөлек, Ақтаудағы университет алдына ескерткіш орнатуды, еңбектерінің көптомдық жинағын шығаруды, оның есімін жаңа мектеп пен көше атауына беріп, онда музей мен ғылыми-ағартушылық орталық ашуды, сондай-ақ академиктің өмірі мен мұрасына арналған халықаралық конференциялар өткізуді ұсынды.
Айта кетейік, ЮНЕСКО-ның тізімінде Қазақстанның 10 нысаны бар.