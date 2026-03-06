  • Мұқаба
  Air Astana: 7-9 наурыз аралығында репатриациялық рейстер ұйымдастырылады

Әуе компаниясы Таяу Шығыстағы жағдайды жіті бақылауды жалғастырып жатқанын хабарлады.

Бүгiн 2026, 22:53
Фото: BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Air Astana әуе компаниясы ҚР Сыртқы істер министрлігімен бірлесіп Қазақстан азаматтарын елге қайтару үшін 7-9 наурыз күндері бірқатар репатриациялық рейстерді жоспарлап отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ әуе компаниясының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

7 наурыз:

  • Жидда – Атырау (KC2228): ұшу 13:45, келу 22:05
  • Жидда – Атырау (KC2234): ұшу 16:15, келу 00:35 (8 наурыз)

Жидда – Атырау (KC2226): ұшу 16:55, келу 01:15 (8 наурыз)

8 наурыз:

  • Атырау – Алматы (KC8860): ұшу 00:05, келу 03:00
  • Атырау – Алматы (KC8840): ұшу 02:35, келу 05:30
  • Атырау – Алматы (KC3180): ұшу 03:15, келу 06:10
  • Жидда – Атырау (KC2236): ұшу 13:45, келу 22:05

Жидда – Атырау (KC2238): ұшу 15:05, келу 23:25

Сонымен қатар, 8 наурызда қосымша репатриациялық рейстер орындалады:

  • Жидда – Атырау (KC2242): ұшу 16:15, келу 00:35
  • Атырау – Алматы (KC8780): ұшу 02:35, келу 05:30
  • Жидда – Атырау (KC2246): ұшу 16:50, келу 01:10
  • Атырау – Алматы (KC8900): ұшу 02:10, келу 05:05

9 наурыз:

  • Атырау – Алматы (KC8860): ұшу 00:05, келу 03:00
  • Атырау – Алматы (KC8840): ұшу 01:25, келу 04:20

