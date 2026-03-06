Air Astana: 7-9 наурыз аралығында репатриациялық рейстер ұйымдастырылады
Әуе компаниясы Таяу Шығыстағы жағдайды жіті бақылауды жалғастырып жатқанын хабарлады.
Бүгiн 2026, 22:53
118Фото: BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Air Astana әуе компаниясы ҚР Сыртқы істер министрлігімен бірлесіп Қазақстан азаматтарын елге қайтару үшін 7-9 наурыз күндері бірқатар репатриациялық рейстерді жоспарлап отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ әуе компаниясының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
7 наурыз:
- Жидда – Атырау (KC2228): ұшу 13:45, келу 22:05
- Жидда – Атырау (KC2234): ұшу 16:15, келу 00:35 (8 наурыз)
Жидда – Атырау (KC2226): ұшу 16:55, келу 01:15 (8 наурыз)
8 наурыз:
- Атырау – Алматы (KC8860): ұшу 00:05, келу 03:00
- Атырау – Алматы (KC8840): ұшу 02:35, келу 05:30
- Атырау – Алматы (KC3180): ұшу 03:15, келу 06:10
- Жидда – Атырау (KC2236): ұшу 13:45, келу 22:05
Жидда – Атырау (KC2238): ұшу 15:05, келу 23:25
Сонымен қатар, 8 наурызда қосымша репатриациялық рейстер орындалады:
- Жидда – Атырау (KC2242): ұшу 16:15, келу 00:35
- Атырау – Алматы (KC8780): ұшу 02:35, келу 05:30
- Жидда – Атырау (KC2246): ұшу 16:50, келу 01:10
- Атырау – Алматы (KC8900): ұшу 02:10, келу 05:05
9 наурыз:
- Атырау – Алматы (KC8860): ұшу 00:05, келу 03:00
- Атырау – Алматы (KC8840): ұшу 01:25, келу 04:20
