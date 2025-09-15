Адвокат Талғарда Шерзаттың атына көше беруді ұсынды

Адвокат Мейірман Шекеев Талғарда Шерзаттың атына көше беруді ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ол бұл ұсынысын Талғар қаласының әкіміне жеткізгенін айтты.
Шерзаттың атына көше берілсін! 16 жасар Шерзаттың қаны төгіліп, қайтыс болған жердегі көшелердің атаулары Менделеев және Русставелли деп аталады. Екеуі де Талғарға, тіпті Қазақстанға еңбек сіңірген қазақ тұлғалары емес. Кеңес өкіметінен қалып қалған. Сондықтан мен Талғар қаласының әкімі Арыстан бауырыма Менделеев көшесін марқұм Шерзаттың атымен атауын ұсындым. Ол ұсынысыма мүмкіндігінше қолдау білдіретінін жеткізді. Неге ондай ойға келдім ол жайлы кейінірек түсіндіріп жатармын, - деп жазды Мейірман Шекеев инстаграм парақшасында.
Еске салайық, 2024 жылы 4 қазанда түнде Талғарда жасөспірім қаза тапқан болатын. Белгілі болғандай, 16 жастағы Шерзат Болат сатып алушымен арада шиеленіс туындаған кезде әкесінің дүкенінде оған көмектесіп жатқан.
2025 жылғы 5 маусым күні Шерзат Болат ісі бойынша 9 сотталушыға үкім шықты. Жасөспірімнің өлімі қоғамда үлкен резонанс тудырды. Жасөспірім өлімі туралы істі ішкі істер министрі Ержан Сәденов жеке бақылауына алды.
Бұған дейін Талғарда Шерзат Болат пен оның ағасына арналған жылдық ас берілгенін жаздық.