"Әдемі көріністің" әлегі: Израильде 300 метрлік кранға ілініп қалған жасөспірім құтқарылды

Иерусалимде құтқарушылар 15 жасар баланың қатысуымен күрделі құтқару операциясын жүргізді. Жасөспірім шамамен 300 метр биіктіктегі құрылыс кранына шығып, тоғыз сағатқа жуық уақыт сол жерде болды, деп хабарлайды BAQ.KZ The Times of Israel басылымына сілтеме жасап.
Оқиға қаланың кіреберісінде, салынып жатқан 36 қабатты зәулім ғимараттың жанында болды. Алдын ала мәліметтер бойынша, бала түн ортасында «әдемі көріністі көру» үшін кранға шыққан.
Ғимараттың өте биік және қиын қолжетімділігіне байланысты құтқару операциясы арнайы дайындықты қажет етті. Өрт сөндірушілер кранға шығып, құтқарушыны балаға бағыттап, оны қорғаныс бас киімі мен белдікпен бекітті. Содан кейін бала жерге қауіпсіз түрде түсірілді.
Өрт сөндіру және құтқару қызметінің командирі Шай Нехемия топтың кәсібилігін жоғары бағалады.
Өрт сөндірушілер қауіпсіз қол жеткізуді және құтқаруды қамтамасыз ететін арқан жүйесін жасап, ақылды және кәсіби түрде әрекет етті, - деп атап өтті ол.
Медицина қызметкерлерінің айтуынша, жасөспірім суықта және өте биік жерде көп сағат өткізгеннен кейін жеңіл жарақаттар алып, қатты шөлдеген. Оның өміріне қауіп төніп тұрған жоқ.
Бұл оқиға Израильде кеңінен қоғамдық наразылық тудырды, қауіпті "экстремалды селфи" мен қызықты оқиғалардың қауіптілігін тағы да көрсетті.