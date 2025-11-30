"Адамгершілікке жатпайтын агрессия актісі": Венесуэла Трамптың мәлімдемесіне пікір білдірді

Каракас Вашингтоннан әуе кеңістігін құрметтеуді талап етті, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новостиге сілтеме жасап.
Агенттіктің мәліметінше, бұл туралы үкіметтік коммюникеде айтылған.
Венесуэла Халықаралық азаматтық авиация ұйымының стандарттарымен қорғалатын және 1944 жылғы Чикаго конвенциясымен расталған әуе кеңістігіне қатаң құрмет көрсетуді талап етеді, - делінген құжатта.
Венесуэла билігі АҚШ президенті Дональд Трамптың мәлімдемесін күш қолдануға қауіп төндіру, сондай-ақ елдің егемендігіне, аумақтық тұтастығына және авиация қауіпсіздігіне қауіп төндіру ретінде қарастырды.
Сонымен қатар, Каракас халықаралық қауымдастықты, БҰҰ-ны және көпжақты органдарды бұл «адамгершілікке жатпайтын агрессия актісін» батыл түрде қабылдамауға шақырды.
Венесуэла абыроймен, заңды түрде және халықаралық құқық пен халқымыздың антиимпериалистік рухымен қамтамасыз етілген барлық күшпен жауап береді, - деп қорытындылады үкімет.
Еске сала кетейік, сенбі, 29 қарашада Америка көшбасшы TruthSocial әлеуметтік медиа платформасында Венесуэла үстіндегі әуе кеңістігін жауып жатқанын жариялады.
Өткен аптада Reuters агенттігі американдық шенеуніктерге сілтеме жасай отырып, Вашингтон алдағы күндері Венесуэлаға қарсы операциялардың жаңа кезеңін бастауға дайындалып жатқанын, соның ішінде президент Николас Мадуроның биліктен кетуі мүмкін екенін хабарлады.
Соңғы екі айда АҚШ Кариб теңізінде есірткі тасымалдады деп болжанған қайықтарды жою үшін бірнеше рет әскери күштерді пайдаланды. Билік өкілдерінің айтуынша, мұндай операциялар трансұлттық қылмыс пен есірткі саудасымен күресу үшін жүргізілуде.
Бұл Каракас пен Вашингтон арасындағы қарым-қатынасты айтарлықтай шиеленістірді. Ақ үй ЦРУ-ға Мадуро үкіметін тұрақсыздандыру үшін елде жасырын операциялар жүргізуге рұқсат берді. АҚШ Бас прокуроры Пэм Бонди оны тұтқындауға әкелген ақпарат үшін 50 миллион доллар сыйақы жариялады. Венесуэла президенті террористік ұйымдарды пайдаланып, Америка Құрама Штаттарына есірткі тасымалдап жатыр деген болжам бар.
Қазан айының соңында Newsweek басылымы спутниктік суреттерге сілтеме жасай отырып, АҚШ-тың Iwo Jima тікұшақ тасымалдаушысы мен онымен бірге жүретін кемелері Ла Орчила аралынан шамамен 200 шақырым қашықтықта болғанын хабарлады. Венесуэланың негізгі әуе базалары мен радар жүйелерінің бірі сол жерде орналасқан. Сонымен қатар, The Miami Herald басылымы АҚШ алдағы күндері республикадағы нысаналарға соққы беруі мүмкін екенін хабарлады.
Бұл хабарламаларға түсініктеме бере отырып, Трамп Мадуроның президент ретіндегі күндері санаулы деп санады. Дегенмен, ол Вашингтонның Каракаспен соғыс жүргізу жоспары жоқ екеніне сендірді. Мемлекеттік хатшы Марко Рубио БАҚ-тың керісінше хабарламаларын жалған деп атады.
Қараша айының ортасында USS Gerald R. Ford бастаған АҚШ Әскери-теңіз күштерінің соққы тобы Кариб теңізіне кірді. Әуе кемесі экипажында 4000 адам бар және ондаған тактикалық ұшақ бар. Пентагон хатшысы Пит Хегсет қазан айында Орталық және Оңтүстік Америкадағы АҚШ Оңтүстік қолбасшылығына әуе кемесі тобын орналастыруды бұйырды.