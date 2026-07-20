ӘЧ – 2026: Мбаппе тарихи рекорд орнатты, Родри әлем чемпионатының үздік ойыншысы атанды
2026 жылғы әлем чемпионатының жеке марапаттарында Испания құрамасының ойыншылары басымдық танытса, Килиан Мбаппе өзінің тарихи жетістігімен әлем футболы тарихына тағы бір мәрте есімін жазды.
2026 жылғы футболдан әлем чемпионаты аяқталғаннан кейін турнирдің үздік ойыншылары мен жекелеген номинациялар бойынша жеңімпаздары анықталды.
Франция құрамасының шабуылшысы Килиан Мбаппе сегіз матчта 10 гол соғып, турнирдің үздік сұрмергеніне арналған «Алтын бутсы» жүлдесін иеленді. Осылайша ол әлем чемпионаттары тарихында бұл марапатты екі рет жеңіп алған алғашқы футболшы атанды. Бұған дейін Мбаппе 2022 жылғы әлем чемпионатында да үздік бомбардир болған еді.
27 жастағы шабуылшы әлем чемпионаттары тарихындағы жалпы гол саны бойынша да жаңа белеске жетіп, өз еншісіндегі гол санын 22-ге жеткізді.
Турнирдің үздік ойыншысы атағы Испания құрамасының капитаны Родриге бұйырды. Жартылай қорғаушы Испанияның әлем чемпионы атануына зор үлес қосып, «Алтын доп» жүлдесін иеленді. Бұл оның мансабындағы тағы бір ірі жеке марапат болды.
Ал «Алтын қолғап» жүлдесі турнирдің үздік қақпашысы атанған Испания құрамасының қақпашысы Унай Симонға берілді. Ол сегіз матчтың жетеуінде қақпасына гол жібермей, сенімді ойын өрнегін көрсетті.
Үздік жас ойыншы номинациясында Испания құрамасының 19 жастағы қорғаушысы Пау Кубарси жеңімпаз атанды. Жас футболшы турнир бойы тұрақты ойын көрсетіп, Испания қорғанысының негізгі тіректерінің бірі болды.
Осылайша, 2026 жылғы әлем чемпионатының жеке марапаттарында Испания құрамасының ойыншылары басымдық танытса, Килиан Мбаппе өзінің тарихи жетістігімен әлем футболы тарихына тағы бір мәрте есімін жазды.
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