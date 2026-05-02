ӘЧ-2026-ға аптап ыстық қатері төнді: ФИФА дайындықты күшейтті
Жоғары температураға байланысты матчтарда қосымша қауіпсіздік шаралары енгізіледі.
2026 жылы АҚШ, Мексика және Канадада өтетін футболдан әлем чемпионаты матчтары қалыптан тыс жоғары температура жағдайында өтуі мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы AP агенттігі мәлімдеді.
Ұйымдастырушылар қазірдің өзінде ойыншылар мен жанкүйерлерді қорғау үшін: қосымша су ішу үзілістерінен бастап салқындату жүйелері мен ауа райы тәуекелдерін бақылауға дейінгі шараларды енгізіп жатыр.
Турнир АҚШ, Мексика және Канададағы 16 қалада өтеді. Бұл өңірлерде маусым мен шілде әдетте ең ыстық айлар саналады.
АҚШ-тың Ұлттық мұхиттық және атмосфералық зерттеулер басқармасының (NOAA) мәліметінше, осы кезеңдегі орташа температура XIX ғасырдың соңынан бері өсіп келеді. Даллас, Хьюстон және Мексиканың Монтеррей қалаларын қоса алғанда, бірқатар өңірде ауа температурасы қауіпті деңгейден асып, ағзаның қызып кету қаупін күшейтуі мүмкін.
Сарапшылардың айтуынша, жоғары температура мен физикалық жүктеме қатар келгенде ағза сусызданып, бас ауруы, жылу соққысы сияқты жағдайларға әкелуі мүмкін, тіпті өлім қаупі де бар.
Осы тәуекелдерге жауап ретінде ФИФА мен жергілікті билік кешенді қауіпсіздік шараларын әзірлеп жатыр. Оның ішінде көлеңкелі аймақтар құру, салқындату және ауыз су нүктелерін орнату, сондай-ақ матчтар мен жанкүйерлер аймақтарында медициналық қызметті күшейту бар.
ФИФА әр таймда ауа райына қарамастан міндетті түрде үш минуттық су ішу үзілісі енгізілетінін мәлімдеді. Сондай-ақ командаларға бес ауыстыру жасауға рұқсат беріледі, ал матчтар арасында кемінде үш күн демалыс қарастырылған. Ашық стадиондарда ойыншылар мен қосалқы құрам үшін температурасы реттелетін орындықтар ұсынылады.
Қабылдаушы қалалар да өз шараларын дайындап жатыр. Ванкуверде аптап жарияланған жағдайда қосымша ауыз су субұрқақтары мен салқындату бекеттері орнатылады. Лос-Анджелесте қызып кетуге байланысты ауруханаға жүгінулерді бақылау жүйесі іске қосылады. Нью-Йоркте қауіпсіздік шаралары туралы хабарламалар цифрлық сервистер арқылы 14 тілде таратылатын болады.
Медициналық пункттер стадиондарда да, жанкүйерлер аймақтарында да ашылады. Мысалы, Далласта қызметкерлер жедел салқындату құралдарымен, соның ішінде мұзды ванналармен қамтамасыз етіледі.
Айта кетейік, стадиондардың бір бөлігі жабық және кондиционер жүйелерімен жабдықталған, бұл аптаптың әсерін азайтуға мүмкіндік береді. Калифорнияда кейбір матчтар ауа температурасы төмендейтін кешкі уақытқа жоспарланған.
Ең оқылған:
