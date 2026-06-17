ӘЧ-2026: Франция, Норвегия және Аргентина турнирді жеңіспен бастады

Бүгiн 2026, 08:50
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
скрин Бүгiн 2026, 08:50
Бүгiн 2026, 08:50
22
Фото: скрин

Әлем чемпионатының топтық кезеңі жоғары қарқынмен өтіп жатыр. Бірінші турда фавориттер өз деңгейін дәлелдеп, сенімді жеңістерге қол жеткізді.

Франция 3:1 Сенегал

Франция құрамасы Сенегалға қарсы ойында 3:1 есебімен жеңіске жетті. Матчтың соңғы минуттарында да шабуыл қарқыны бәсеңдеген жоқ.

Гол авторлары:

Килиан Мбаппе – 66', 90+6'

Барколя – 82'

Мбайе – 90+5' (Сенегал)

Килиан Мбаппе бұл ойында дубль жасап, Франция құрамасының тарихындағы ең үздік сұрмерген атанды.

 

Норвегия 4:1 Ирак

Норвегия құрамасы Иракты 4:1 есебімен айқын басымдықпен жеңді. Команда шабуылда өте тиімді ойнады.

Гол авторлары:

Холанд – 29', 43'

Хуссейн – 39'

Эстигор – 76'

Торстведт – 90+6'

Холанд алғашқы әлем чемпионатында-ақ дубль жасап, турнирдің басты жұлдыздарының бірі екенін көрсетті.

 

Аргентина 3:0 Алжир

Аргентина алғашқы матчта Алжирді 3:0 есебімен жеңіп, сенімді старт алды. Кездесудің басты қаһарманы – команда капитаны.

Гол авторы:

Лионель Месси – хет-трик

Лионель Месси бұл матчта үш гол соғып, әлем чемпионаттарындағы жалпы гол санын 16-ға жеткізді және Мирослав Клозенің рекордын қайталады.

Алғашқы турда-ақ фавориттер өз мықтылығын дәлелдеді. Франция, Норвегия және Аргентина келесі кезеңге сенімді қадам басты.

Ең оқылған:

Наверх