ӘЧ-2026: Англия ширек финалда
Бүгiн 2026, 08:50
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 08:50Бүгiн 2026, 08:50
131Фото: qazsport / telegram
Әлем чемпионатының 1/8 финалындағы тартысты кездесуде Англия құрамасы алаң иелері Мексиканы 3:2 есебімен жеңіп, ширек финалға жолдама алды.
Гол авторлары:
Беллингем – 36', 38'
Киньонес – 41'
Кейн – 60' (пенальти)
Хименес – 68' (пенальти)
Екі доп айырмасымен алға шыққан англиялықтар матч соңына дейін басымдықты сақтап қалып, келесі кезеңге өтті.
Енді Англияны ширек финалда Норвегия құрамасына қарсы аса тартысты кездесу күтіп тұр. Бұл матч жартылай финал жолдамасын сарапқа салады.