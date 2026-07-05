5 шілдеге арналған валюта бағамы жарияланды

Доллар, еуро және рубль қанша тұрады?

Бүгiн 2026, 11:51
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istockphoto.com Бүгiн 2026, 11:51
Бүгiн 2026, 11:51
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Фото: istockphoto.com

Қазақстан Ұлттық банкі 2026 жылғы 5 шілдеге арналған ресми валюта бағамдарын жариялады.

Ұлттық банктің мәліметінше, бүгінгі ресми бағамдар төмендегідей:

  • АҚШ доллары – 472,17 теңге;
  • Еуро – 540,82 теңге;
  • Ресей рублі – 6,11 теңге;
  • Қытай юані – 69,62 теңге.

Айта кетейік, айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы күн ішінде өзгеріп отыруы мүмкін.

Астанадағы айырбастау пункттеріндегі бағам:

АҚШ доллары:

  • сатып алу – 472 теңге;
  • сату – 479 теңге.

Еуро:

  • сатып алу – 540 теңге;
  • сату – 550 теңге.

Ресей рублі:

  • сатып алу – 5,72 теңге;
  • сату – 6,02 теңге.

Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі бағам:

АҚШ доллары:

  • сатып алу – 474,69 теңге;
  • сату – 476,81 теңге.

Еуро:

  • сатып алу – 540,74 теңге;
  • сату – 546,07 теңге.

Ресей рублі:

  • сатып алу – 5,84 теңге;
  • сату – 5,98 теңге.

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