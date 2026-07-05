5 шілдеге арналған валюта бағамы жарияланды
Доллар, еуро және рубль қанша тұрады?
Бүгiн 2026, 11:51
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Бүгiн 2026, 11:51Бүгiн 2026, 11:51
22Фото: istockphoto.com
Қазақстан Ұлттық банкі 2026 жылғы 5 шілдеге арналған ресми валюта бағамдарын жариялады.
Ұлттық банктің мәліметінше, бүгінгі ресми бағамдар төмендегідей:
- АҚШ доллары – 472,17 теңге;
- Еуро – 540,82 теңге;
- Ресей рублі – 6,11 теңге;
- Қытай юані – 69,62 теңге.
Айта кетейік, айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы күн ішінде өзгеріп отыруы мүмкін.
Астанадағы айырбастау пункттеріндегі бағам:
АҚШ доллары:
- сатып алу – 472 теңге;
- сату – 479 теңге.
Еуро:
- сатып алу – 540 теңге;
- сату – 550 теңге.
Ресей рублі:
- сатып алу – 5,72 теңге;
- сату – 6,02 теңге.
Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі бағам:
АҚШ доллары:
- сатып алу – 474,69 теңге;
- сату – 476,81 теңге.
Еуро:
- сатып алу – 540,74 теңге;
- сату – 546,07 теңге.
Ресей рублі:
- сатып алу – 5,84 теңге;
- сату – 5,98 теңге.
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