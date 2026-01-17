Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Ә. Қастеев атындағы өнер музейі жөндеуден кейін қайта ашылады

Бүгiн, 16:48
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық өнер музейі ауқымды жаңғырту жұмыстарынан кейін өз жұмысын қайта бастайды. Бүгін музейге Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева барды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Мемлекет басшысының қолдауымен қысқа мерзімде жүргізілген кешенді жаңғырту жұмыстары өнер туындыларын сақтау және экспозициялау үшін заманауи жағдай жасауға бағытталды.

Ә. Қастеев атындағы өнер музейі жөндеуден кейін қайта ашылады

Аида Балаева жөндеу жұмыстарының нәтижелерімен танысты. Музейдің ішкі бөлмелері мен шатыры жаңартылып, еден жабындары ауыстырылды, сондай-ақ инженерлік жүйелер жаңғыртылып, климаттық бақылау жүйесі орнатылды. Нәтижесінде елдегі басты көркем галерея заманауи халықаралық стандарттарға сай, халықаралық деңгейдегі көрме жобаларын іске асыруға толық дайын.

Ә. Қастеев атындағы өнер музейі жөндеуден кейін қайта ашылады

Жөндеу жұмыстарымен қатар музей мамандары экспозицияларды да жаңартты. Көрерменге бұрыннан таныс қазақстандық және әлемдік өнер жауһарларымен бірге жаңа бөлімдер ұсынылды. Атап айтсақ, график-суретші Евгений Сидоркиннің шығармалар көрмесі, «Қазақ өнеріндегі әйел бейнесі» экспозициясы, Қазақстанның тәуелсіздік кезеңіндегі өнер бөлімі, сондай-ақ ХХ ғасырдың соңы – ХХІ ғасырдың басындағы шетелдік өнердің жаңа туындыларына арналған бөлім бар.

Ә. Қастеев атындағы өнер музейі жөндеуден кейін қайта ашылады

Айта кетсек, өнер ордасының қайта ашылуы музейдің 90 жылдығы мен 1976 жылдан бері орналасқан ғимараттың 50 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр.

Жаңғырту жобасы Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен жүзеге асты. Жөндеу жұмыстары мемлекеттік органдардың, музей ұжымының және серіктестердің, соның ішінде «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры мен «Senim Qogamy» қоғамдық қорының өзара ынтымақтастығының арқасында жасалды.

