8 желтоқсанда бірқатар өңірде ауа райына байланысты ескерту жасалды

8 желтоқсанда еліміздің бірқатар облысында қар, жауын-шашын, көктайғақ, тұман және бұрқасын сияқты қолайсыз ауа райы құбылыстары болжанып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жетісу облысының таулы аудандарында көктайғақ күтіледі. Облыстың солтүстігінде, батысында, орталығында, таулы аудандарында кей уақыттарда тұман. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз Алакөл көлдері ауданында екпіні 15-20 м/с. Талдыкорган қ.: 08 желтоқсанда кей уақыттарда тұман күтіледі.
Түркістан облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Облыстың солтүстігінде, таулы аудандарында көктайғақ. Облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында және таулы аудандарында тұман. Оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысатын жел соғады, таңертең және күндіз облыстың таулы аудандарында күші 15-20 м/с. Шымкент қ.: 08 желтоқсанда күндіз қатты жауын-шашын (көбінесе жаңбыр) күтіледі. Кей уақыттарда тұман. Түркістан қ.: 08 желтоқсанда кей уақыттарда тұман күтіледі.
Алматы облысының таулы аудандарында қатты қар күтіледі. Таңертең және күндіз облыстың таулы аудандарында көктайғақ күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел батыс бағытқа ауысады, күндіз облыстың шығысында екпіні 15-20 м/с. Алматы қ.: 08 желтоқсанда кей уақыттарда тұман күтіледі.
Ақтөбе облысының солтүстігінде, шығысында көктайғақ күтіледі. Ақтөбе қ.: 08 желтоқсанда күндіз көктайғақ күтіледі.
Атырау облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі.
Абай облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі.
Астанада қар, бұрқасын, көктайғақ күтіледі.
Қарағанды облысында қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман. Қарағанды қ.: 08 желтоқсанда көктайғақ күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі.
Жамбыл облысының таулы аудандарында қатты қар, күндіз облыстың таулы аудандарында қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Түнде облыстың таулы аудандарында жаяу бұрқасын күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, таулы аудандарында көктайғақ күтіледі. Кей уақыттарда тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Тараз қ.: 08 желтоқсанда кей уақыттарда көктайғақ, тұман күтіледі.
Павлодар облысында қар, бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Павлодар қ.: 08 желтоқсанда қар, бұрқасын, көктайғақ күтіледі.
Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ, тұман күтіледі. Жезқазған қ.: 08 желтоқсанда түнде және таңертең көктайғақ күтіледі. Кей уақыттарда тұман.
Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман, көктайғақ күтіледі. Орал қ.: 08 желтоқсанда түнде және таңертең тұман, көктайғақ күтіледі.
Маңғыстау облысының батысында, солтүстік-шығысында, орталығында тұман, көктайғақ күтіледі. Шығыстан жел соғады, облыстың солтүстік-батысында екпіні 15-20 м/с күтіледі. Ақтау қ.: 08 желтоқсанда түнде және таңертең көктайғақ күтіледі.
Қызылорда облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында көктайғақ, тұман күтіледі. Қызылорда қ: 08 желтоқсанда түнде көктайғақ күтіледі. Кей уақыттарда тұман күтіледі.