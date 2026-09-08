8 қыркүйекке валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
8 Қыркүйек 2026, 05:04
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8 Қыркүйек 2026, 05:048 Қыркүйек 2026, 05:04
47Фото: unsplash.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 8 қыркүйекке валюта бағамы:
USD / KZT — 454.31 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 528.04 (Еуро)
TRY / KZT — 9.38 (Түрік лирасы)
KGS / KZT — 5.20 (Қырғыз сомы)
AED / KZT — 123.70 (БАӘ дирхамы)
CNY / KZT — 67.70 (Қытай юані)
GBP / KZT — 615.04 (Фунт стерлинг)
UAH / KZT — 10.23 (Украин гривнаcы)
RUB / KZT — 5.25 (Ресей рублі)
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