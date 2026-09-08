8 қыркүйекке валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

8 Қыркүйек 2026, 05:04
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
unsplash.com 8 Қыркүйек 2026, 05:04
8 Қыркүйек 2026, 05:04
47
Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 8 қыркүйекке валюта бағамы:

USD / KZT — 454.31 (АҚШ доллары) 

EUR / KZT — 528.04  (Еуро)

TRY / KZT — 9.38 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT — 5.20 (Қырғыз сомы)

AED / KZT — 123.70 (БАӘ дирхамы)

CNY / KZT — 67.70 (Қытай юані)

GBP / KZT — 615.04 (Фунт стерлинг)

UAH / KZT — 10.23  (Украин гривнаcы)

RUB / KZT — 5.25  (Ресей рублі)

Ең оқылған:

Наверх