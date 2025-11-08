8 қарашаға арналған валюта бағамы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz мәліметі бойынша, Алматыдағы айырбастау орындарында қазіргі орташа бағамдар мынадай:
- доллар: сатып алу – 526,14 теңге, сату – 527,96 теңге;
- еуро: сатып алу – 606,58 теңге, сату – 610,96 теңге;
- рубль 6,42 – 6,53 теңге аралығында саудалануда.
Астанада:
- доллар сатып алу – 523,58 теңге, сату – 530,51 теңге;
- еуро сатып алу – 603,57 теңге, сату – 613,57 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,39 теңге, сату – 6,54 теңге.
Шымкентте:
- доллар сатып алу – 526,43 теңге, сату – 528,55 теңге;
- еуро сатып алу – 604,59 теңге, сату – 610,07 теңге;
- рубль сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,49 теңге.
Ал демалыс күндеріне арналған ресми бағамдар мынадай:
- 1 доллар – 526,02 теңге,
- 1 еуро – 607,55 теңге,
- 1 рубль – 6,5 теңге.