Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

8 қарашаға арналған валюта бағамы

Бүгiн, 09:47
113
Бөлісу:
BAQ.KZ
Фото: BAQ.KZ

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz мәліметі бойынша, Алматыдағы айырбастау орындарында қазіргі орташа бағамдар мынадай:

  • доллар: сатып алу – 526,14 теңге, сату – 527,96 теңге;
  • еуро: сатып алу – 606,58 теңге, сату – 610,96 теңге;
  • рубль 6,42 – 6,53 теңге аралығында саудалануда.

Астанада:

  • доллар сатып алу – 523,58 теңге, сату – 530,51 теңге;
  • еуро сатып алу – 603,57 теңге, сату – 613,57 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,39 теңге, сату – 6,54 теңге.

Шымкентте:

  • доллар сатып алу – 526,43 теңге, сату – 528,55 теңге;
  • еуро сатып алу – 604,59 теңге, сату – 610,07 теңге;
  • рубль сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,49 теңге.

Ал демалыс күндеріне арналған ресми бағамдар мынадай:

  • 1 доллар – 526,02 теңге,
  • 1 еуро – 607,55 теңге,
  • 1 рубль – 6,5 теңге.
Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Мексикада 5,6 магнитудалы жер сілкінісі болды
Келесі жаңалық
Зейнетақы қоры: Ұлттық банк пен инвесторлар елімізге қанша кіріс әкелді?
Өзгелердің жаңалығы