8 млн теңге: Алаяқтардың арбауына түскен жасөспірімдер жауапқа тартылуда

Қостанай облысында интернет арқылы "жұмыс" істеуге келіскен жасөспірімдер алаяқтардың арбауына түсті. Киберполиция олардың қатысуымен 8 миллион теңгеден астам шығын келтірген қылмыстық схеманы әшкереледі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қостанайда Киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері жасөспірімдердің алаяқтарға миллиондаған теңге табуға көмектескен схеманы ашты.
Щербаково және Қашар кентінің 13-14 жастағы тұрғындары интернетте "жұмыс істеуге" шешім қабылдаған. Белгісіз адамдардың өтініші бойынша олар ондаған SIM карталарын қосып, оларды үшінші тұлғаларға пайдалануға берді. Бұл нөмірлерді алаяқтар мессенджер шоттарын құру және аймақ тұрғындарын алдау үшін пайдаланды.
Жалған аккаунттар арқылы зиянкестер таныс сценарийлер бойынша әрекет етті. Олар "есептегіштерді тексеру" немесе "Сізге сәлемдеме келді" деген хабарламалар жолдаған. Осылайша олар азаматтарды шамамен 8 миллион теңгеге алдаған.
Алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Полицейлер телефондар мен SIM-карталарды тәркіледі, жасөспірімдер өздерінің қатысы бар екенін мойындады. Қазіргі таңда қылмыстық схеманың барлық қатысушылары анықталуда. Сонымен қатар, Щербаково ауылынан тағы бес оқушы осындай принцип бойынша әрекет еткені белгілі болды. Олардың ата-аналары заңға сәйкес жауапкершілікке тартылады, - деп хабарлады Қостанай облысының ПД баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Маңғыстауда декретте отырған көлік прокуратурасының қызметкері алаяқтыққа қатысты ұсталды.