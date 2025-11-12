Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Маңғыстауда декретте отырған көлік прокуратурасының қызметкері ұсталды

Бүгiн, 11:24
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Маңғыстауда декретте отырған көлік прокуратурасының қызметкері алаяқтық жасады деген күдікпен ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Бас прокуратураның ішкі қауіпсіздік департаменті Маңғыстау облысы бойынша ҰҚК департаментімен бірлесіп, 2025 жылғы 9 қарашада алаяқтық әрекеттер жасады деген күдікпен Маңғыстау көлік прокуратурасының қызметкері ұсталды. Аталған қызметкер 2024 жылдан бері бала күтіміне байланысты еңбек демалыста болуына орай нақты қызметтік міндеттерін атқармаған, - деп жазылған Бас прокуратура хабарламасында. 

Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде.

ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Еске салайық, бұған дейін Ақтөбеде мұғалім алаяқтық жасап, 420 мың теңгені иемденгенін жазған болатынбыз. 

