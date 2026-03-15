8 млн-нан астам азамат дауыс берді: Өңірлердегі жаңа көрсеткіштер жарияланды
Референдумға келу көрсеткіші 64,43%-ға жетті
Орталық референдум комиссиясының мүшесі Әсел Жанәбілова 16:00-дегі ақпарат бойынша референдумға келушілерге қатысты ақпаратты жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Айтуынша, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың аумақтық комиссиялары ұсынған деректерге сәйкес сағат 16.00-дегі жағдай бойынша өңірлерде азаматтардың дауыс беру учаскелеріне келуі мынадай болды.
Абай облысында – 69,29%, Ақмола облысында – 71,33%, Ақтөбе облысында – 77,65%. Алматы облысында – 68,23%, Атырау облысында – 64,33%. Батыс Қазақстан облысында – 60,61%, Жамбыл облысында – 70,31%.
Жетісу облысында келу деңгейі 68,50% болса, Қарағанды облысында – 72,63%, Қостанай облысында – 70,96%. Қызылорда облысында – 82,02%, Маңғыстау облысында – 68,19%.
Павлодар облысында – 68,41%, Солтүстік Қазақстан облысында – 60,70%. Түркістан облысында – 72,3%, Ұлытау облысында – 66,50%, Шығыс Қазақстан облысында – 78,98%.
Астана қаласында дауыс беруге келгендердің үлесі 47,76%-ды құрады. Ең төмен көрсеткіш Алматы қаласында тіркеліп, 28,16% болды. Шымкент қаласында бұл көрсеткіш 72,61% деңгейінде қалыптасты. Жалпы сағат 16.00-дегі жағдай бойынша республикада 8 029 286 азамат бюллетень алған. Бұл тізімге енгізілген азаматтардың 64,43%-ына тең, - деп атап өтті Әсел Жанәбілова.
Айта кетерлігі, сонымен қатар Астана уақытымен сағат 16.00-де Вашингтон, Нью-Йорк және Оттава қалаларында референдум учаскелері ашылғаны хабарланды.
Дауыс берушілердің келуі туралы келесі мәлімет сағат 18.00-де жарияланады.
Еске салайық, бұған дейін референдумда сағат 10.00-ге дейін қазақстандықтардың 19,21%-ы дауыс берді.
Ел бойынша сағат 12.00-де 4,6 млн-нан астам адам өз таңдауын жасады.
Сондай-ақ сағат 14.00-де келушілер көрсеткіші 51,93%-ға жетті.
Ең оқылған: