7 қарашаға арналған валюта бағамы жарияланды

7 қарашадағы Ұлттық банктің ресми бағамы мен Астана, Алматы айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубльдің сатып алу-сату бағасы.

7 Қараша 2026, 12:11
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві 7 Қараша 2026, 12:11
7 Қараша 2026, 12:11
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

7 қарашада Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің бағамы белгілі болды.

2026 жылғы 7 қарашадағы жағдай бойынша, ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы:

  • АҚШ доллары – 447,22 теңге;
  • Еуро – 500,18 теңге;
  • Ресей рублі – 5,46 теңге;
  • Қытай юані – 67,17 теңге.

Шетел валютасының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау орындарындағы валютаны сатып алу және сату бағалары көрсетілген.

Астана

Доллар бағамы:

  • Сатып алу – 446 теңге;
  • Сату – 453 теңге.

Еуро бағамы:

  • Сатып алу – 499 теңге;
  • Сату – 509 теңге.

Рубль бағамы:

  • Сатып алу – 5,15 теңге;
  • Сату – 5,35 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

  • Сатып алу – 448,55 теңге;
  • Сату – 450,63 теңге.

Еуро бағамы:

  • Сатып алу – 499,25 теңге;
  • Сату – 504,4 теңге.

Рубль бағамы:

  • Сатып алу – 5,21 теңге;
  • Сату – 5,33 теңге.

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