7 қарашаға арналған валюта бағамы жарияланды
7 қарашадағы Ұлттық банктің ресми бағамы мен Астана, Алматы айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубльдің сатып алу-сату бағасы.
7 Қараша 2026, 12:11
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7 Қараша 2026, 12:117 Қараша 2026, 12:11
152Фото: ©BAQ.KZ архиві
7 қарашада Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің бағамы белгілі болды.
2026 жылғы 7 қарашадағы жағдай бойынша, ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы:
- АҚШ доллары – 447,22 теңге;
- Еуро – 500,18 теңге;
- Ресей рублі – 5,46 теңге;
- Қытай юані – 67,17 теңге.
Шетел валютасының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау орындарындағы валютаны сатып алу және сату бағалары көрсетілген.
Астана
Доллар бағамы:
- Сатып алу – 446 теңге;
- Сату – 453 теңге.
Еуро бағамы:
- Сатып алу – 499 теңге;
- Сату – 509 теңге.
Рубль бағамы:
- Сатып алу – 5,15 теңге;
- Сату – 5,35 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
- Сатып алу – 448,55 теңге;
- Сату – 450,63 теңге.
Еуро бағамы:
- Сатып алу – 499,25 теңге;
- Сату – 504,4 теңге.
Рубль бағамы:
- Сатып алу – 5,21 теңге;
- Сату – 5,33 теңге.
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