6 мамырға валюта бағамы

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 6 мамырға валюта бағамы:

USD / KZT — 465.01  (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 543.55 (Еуро)

RUB / KZT — 6.15 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 68.08  (Қытай юані)

GBP / KZT — 629.72 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 126.63 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.32 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.28 (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.58 (Украин гривнаcы)

