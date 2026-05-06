6 мамырға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 04:14
42Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 6 мамырға валюта бағамы:
USD / KZT — 465.01 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 543.55 (Еуро)
RUB / KZT — 6.15 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 68.08 (Қытай юані)
GBP / KZT — 629.72 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 126.63 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.32 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.28 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 10.58 (Украин гривнаcы)
