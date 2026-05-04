Ормуз бұғазында шиеленіс: Америка кемесіне зымыран атылды
Ирандық БАҚ Ормуз бұғазы төңірегіндегі жағдайдың шиеленісуі аясында Америка кемесіне зымыранмен соққы берілгені туралы мәлімдеді
Ирандық БАҚ Ормуз бұғазы ауданында Американың әскери кемесіне зымыранмен соққы берілгені туралы хабарлады.
Fars агенттігінің мәліметінше, Тегеранның ескертуін елемей, акватория арқылы өтпек болған кемеге екі зымыран атылған. Басылым дереккөздерінің пайымдауынша, соққыдан кейін кеме қозғалысын жалғастыру мүмкіндігінен айырылып, ауданнан кетіп қалған.
Бұған дейін Иран тарапы бұғаз арқылы өту тек елдің рұқсатымен ғана мүмкін екенін, ал оны елемеуге тырысқан кез келген әрекетке тосқауыл қойылатынын мәлімдеген болатын.
IRNA агенттігі армияның баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып, елдің әскери-теңіз күштері «батыл әрі жылдам ескерту» арқылы Америка кемелерінің бұғаз аумағына кіруіне жол бермегенін хабарлады.
Осындай шиеленіс жағдайында 4 мамырда АҚШ Ормуз бұғазында кеме қатынасын қамтамасыз ету операциясына дайындық басталғанын жариялады.
Орталық қолбасшылықтың мәліметінше, миссияға 15 мыңға жуық әскери қызметшіні, басқарылатын зымырандары бар кемелерді, авиация мен ұшқышсыз жүйелерді тарту жоспарлануда.
Еске салайық, бұған дейін Иран Ормуз бұғазындағы шиеленісті көрші мемлекеттермен бірлесіп реттейтіні хабарланды.
