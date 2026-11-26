46,7 трлн теңге: Қазақстанның «Самұрық-Қазына» қоры әлемдегі ең ірі мемлекеттік қорлардың қатарында
Қазақстанның ұлттық әл-ауқат қоры әлемдегі ең ірі мемлекеттік қорлардың қатарынан көрінді. Оның халықаралық рейтингтегі орны мен активтер көлемі назар аудартады.
Қазақстанның Samruk-Kazyna ұлттық әл-ауқат қоры әлемдегі ең ірі мемлекеттік инвестициялық қорлардың қатарында. 2025 жылғы халықаралық рейтинг деректеріне сүйенген қордың жарияланымында оның әлемдегі активтері ең көп 21 қордың қатарына кіргені айтылған. 2026 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша қор активтері 46,7 трлн теңгеге жетті.
Samruk-Kazyna-ның 2026 жылғы 11 қыркүйекте жариялаған мәліметіне сәйкес, қор 2025 жылғы Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI) рейтингі бойынша әлемдегі ең ірі мемлекеттік қорлардың қатарында аталған. Алайда қордың 2025 жылғы тұрақтылық есебінде рейтингтегі орны 22-орын деп көрсетілген. Бұл рейтингтің әр нұсқасы немесе есептік әдістемесіне байланысты болуы мүмкін.
Қор активтерінің көлемі де өсіп келеді. 2026 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Samruk-Kazyna активтері 46,7 трлн теңгені құрады. 2025 жылдың соңында бұл көрсеткіш 44,2 трлн теңге болса, 2022 жылы 33,6 трлн теңге болған.
Осылайша, соңғы жылдары қор активтерінің көлемі айтарлықтай ұлғайған. Қор мәліметінше, 2022 жылдан бері активтердің орташа жылдық өсімі шамамен 10 пайызды құраған.
Әлемдегі ең ірі мемлекеттік қорлар
Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI) – мемлекеттік инвестициялық және әл-ауқат қорларының қызметін, активтер көлемін және халықаралық инвестициялық нарықтағы орнын зерттейтін ұйым. Оның рейтингтері әлемдегі ірі мемлекеттік инвестициялық қорларды салыстыруға мүмкіндік береді.
Әлемдегі ең ірі қорлардың қатарында Норвегияның Government Pension Fund Global, Қытайдың SAFE Investment Company және China Investment Corporation, Сингапурдың GIC, сондай-ақ Абу-Дабидің Abu Dhabi Investment Authority секілді институттар бар.
Бұл қорлардың активтері триллион доллармен өлшенеді. Олар халықаралық акцияларға, облигацияларға, инфрақұрылымға, жылжымайтын мүлікке және басқа да инвестициялық құралдарға қаржы салады.
Samruk-Kazyna-ның халықаралық рейтингтегі орны Қазақстанның ұлттық холдингінің әлемдік мемлекеттік инвестициялық қорлар жүйесіндегі ауқымын көрсететін көрсеткіштердің бірі.
Қор активтері қалай өсіп келеді?
Samruk-Kazyna активтерінің ұлғаюы портфельдік компаниялардың қызметі, инвестициялық жобалар, өндірістік көрсеткіштер және корпоративтік қаржылық нәтижелермен байланысты.
Қор портфеліне мұнай-газ, энергетика, көлік-логистика, телекоммуникация, өнеркәсіп және басқа да стратегиялық салалардағы компаниялар кіреді. Бұл оның активтерінің құрылымы классикалық мемлекеттік инвестициялық қорлардан ерекшеленетінін көрсетеді.
Мәселен, әлемдегі көптеген sovereign wealth fund қорлары негізінен халықаралық инвестициялық портфельді басқарса, Samruk-Kazyna Қазақстан экономикасының негізгі стратегиялық кәсіпорындарын біріктіретін холдинг ретінде жұмыс істейді. Сондықтан оның активтерін басқа қорлардың басқарудағы инвестициялық активтерімен тікелей салыстырғанда есептеу әдістемесін ескеру қажет.
46,7 трлн теңге – Samruk-Kazyna-ның баланстық активтерінің көлемі. Бұл көрсеткішті халықаралық қорлардың басқарудағы активтерімен (AUM) бірдей ұғым ретінде қарастыруға болмайды.
Қазақстанның халықаралық қаржы кеңістігіндегі орны
Samruk-Kazyna-ның халықаралық рейтингтерде аталуы Қазақстанның ірі ұлттық компаниялары мен мемлекеттік холдингтерінің әлемдік қаржы кеңістігіндегі ауқымын көрсетеді.
Қордың активтер көлемінің өсуі, портфельдік компаниялардың өндірістік және қаржылық көрсеткіштері, сондай-ақ халықаралық рейтингтердегі бағалауы оның қызметін әлемдік деңгейде салыстыруға мүмкіндік береді.
SWFI рейтингіне сәйкес, Samruk-Kazyna әлемдегі ірі мемлекеттік қорлардың қатарында аталып отыр. Ал 2026 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысында активтерінің 46,7 трлн теңгеге жетуі қордың қаржылық ауқымын көрсететін маңызды көрсеткіштердің бірі болды.
Айта кетейік, бұған дейін Fitch «Самұрық-Қазына» мен ҚТЖ рейтингін растады.
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