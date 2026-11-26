35 жылдағы жеңіс шежіресі: Қазақстан спортының ең жарқын сәттері
Қазақстан тәуелсіздік алған 35 жыл ішінде спорт саласында талай тарихи жетістікке қол жеткізді. Олимпиада ойындарындағы алтын медальдар, әлемдік додалардағы жеңістер мен халықаралық ареналарда ел намысын қорғаған чемпиондар – осы жылдардағы спорт шежіресінің жарқын беттері. Әр кезеңде қазақстандық спортшылар көк байрақты биікке көтеріп, ел мерейін асқақтатты. BAQ.KZ тілшісі Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан спортының ең елеулі жетістіктеріне шолу жасады.
Қысқы Олимпиададағы алғашқы алтын
Тәуелсіз Қазақстанның спорт тарихындағы алғашқы ірі белестердің бірі 1994 жылы тіркелді. Норвегияның Лиллехаммер қаласында өткен қысқы Олимпиада ойындарында шаңғышы Владимир Смирнов топ жарып, ел қоржынына алтын медаль салды. Осылайша ол Қазақстан тарихындағы алғашқы қысқы Олимпиада чемпионы атанды.
Бұл жеңіс жас мемлекеттің халықаралық спорт аренасындағы беделін қалыптастыруға жол ашты. Владимир Смирновтың жетістігі қазақстандық қысқы спорттың дамуына да серпін берді.
Араға екі жыл салып, 1996 жылы Атлантада өткен жазғы Олимпиада ойындарында Қазақстан құрамасы тағы бір тарихи нәтижеге қол жеткізді. Василий Жиров бокстан, Юрий Мельниченко грек-рим күресінен, Александр Парыгин қазіргі бессайыстан алтын медаль жеңіп алды. Осылайша тәуелсіз Қазақстанның спортшылары алғашқы жазғы Олимпиадасында-ақ үш мәрте жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді.
Сиднейден басталған жаңа жеңіс кезеңі
2000 жылы Сиднейде өткен Олимпиада ойындары қазақстандық спорт жанкүйерлерінің есінде ерекше сақталды. Бұл додада небәрі 20 жастағы Бекзат Саттарханов бокстан Олимпиада чемпионы атанып, елге тарихи жеңіс сыйлады.
Сол Олимпиадада Ермахан Ыбырайымов та бокстан алтын медаль жеңіп алса, жеңіл атлет Ольга Шишигина 100 метрге кедергілер арқылы жүгіруден топ жарды. Үш спортшының жеңісі Қазақстанның әлемдік спорттағы орнын нығайта түсті.
2004 жылы Афинада өткен Олимпиадада Бақтияр Артаев бокстан алтын медаль иеленді. Оның жетістігі мұнымен шектелген жоқ. Артаев жарыстың үздік боксшысына берілетін беделді Вэл Баркер кубогына да ие болды. Бұл марапат оның Олимпиададағы өнеріне берілген жоғары баға еді.
Лондон Олимпиадасындағы үш алтын
2012 жылғы Лондон Олимпиадасы Қазақстан спорты үшін тағы бір табысты кезең болды. Бұл додада жеңіл атлет Ольга Рыпакова үш қарғып секіруден, велошабандоз Александр Винокуров тасжолдағы топтық жарыстан, боксшы Серік Сәпиев алтын медаль жеңіп алды.
Әсіресе Серік Сәпиевтің жеңісі ерекше аталып өтті. Ол Олимпиада чемпионы атанып қана қоймай, Вэл Баркер кубогын да иеленді. Осылайша Қазақстан бокс мектебінің халықаралық деңгейдегі беделін тағы бір мәрте дәлелдеді.
2014 жылы Сочи қаласында өткен қысқы Олимпиадада мәнерлеп сырғанаушы Денис Тен қола медаль жеңіп алды. Ол қысқы Олимпиада ойындарында жүлдеге қол жеткізген Қазақстанның санаулы спортшыларының бірі ретінде тарихта қалды. Денис Теннің өнері елдегі мәнерлеп сырғанау спортына деген қызығушылықты арттырды.
Кәсіпқой бокстағы Геннадий Головкин феномені
Олимпиада ареналарымен қатар, Қазақстан кәсіпқой бокс әлемінде де танылды. 2010 жылдан бастап Геннадий Головкиннің халықаралық аренадағы жұлдызы жарқырай түсті. Ол орта салмақта әлем чемпиондық белбеулерін иеленіп, өз дәуіріндегі ең мықты боксшылардың біріне айналды.
Головкиннің жекпе-жектері әлемнің көптеген елінде көрсетіліп, оның есімі халықаралық бокс қауымдастығына кеңінен танылды. Ол Қазақстанның спорттық имиджін қалыптастыруға зор үлес қосқан тұлғалардың бірі.
Рио Олимпиадасы және жаңа тарихи белестер
2016 жылы Рио-де-Жанейрода өткен Олимпиадада Қазақстан спортшылары тағы екі алтын медаль жеңіп алды. Жүзуші Дмитрий Баландин 200 метрге брасс әдісімен жүзуде топ жарып, Қазақстан тарихындағы алғашқы Олимпиада чемпионы атанды. Ал боксшы Данияр Елеусінов финалда қарсыласынан басым түсіп, Олимпиада алтынын иеленді.
Баландиннің жеңісі қазақстандық жүзу спорты үшін айрықша оқиға болды. Өйткені бұған дейін бұл спорт түрінен бірде-бір қазақстандық Олимпиада чемпионы атанбаған еді.
Клубтық спортта да Қазақстанның жетістіктері аз болған жоқ. Алматының «Қайрат» футзал клубы 2013 және 2015 жылдары УЕФА футзал кубогын жеңіп алды. Бұл жеңістер қазақстандық клубтық футзалдың Еуропадағы орнын айқындады.
Ал 2021 жылы Қазақстанның футзал құрамасы Литвада өткен әлем чемпионатында жартылай финалға дейін жетіп, қорытынды есепте төртінші орынға тұрақтады. Бұл – ел құрамасының әлемдік додадағы ең үздік нәтижелерінің бірі.
Теннис пен дзюдодағы тарихи жеңістер
2022 жылы Елена Рыбакина Уимблдон турнирінде жеңіске жетіп, Қазақстан теннисі тарихындағы жаңа белесті бағындырды. Ол финалда әлемнің сол кездегі бірінші ракеткасы Ига Швентекті емес, Тунис өкілі Онс Жаберді жеңіп, «Үлкен дулыға» турнирінің чемпионы атанды. Осылайша Қазақстан атынан өнер көрсететін теннисші әлемдік теннис тарихына енді.
2024 жылы Парижде өткен жазғы Олимпиада ойындарында Елдос Сметов дзюдодан алтын медаль жеңіп алды. Ол 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде қарсыластарынан басым түсіп, Қазақстан тарихындағы дзюдодан алғашқы Олимпиада чемпионы атанды.
Бұл жеңіс елдегі дзюдо спортының дамуы үшін маңызды оқиға болды. Елдос Сметовтің жетістігі қазақстандық жанкүйерлерге зор қуаныш сыйлады.
2026 жыл: қысқы Олимпиададағы алтын және теннистегі тарихи нәтиже
2026 жыл Қазақстан спорты үшін де айрықша жетістіктермен есте қалды. Италияның Милан және Кортина-д'Ампеццо қалаларында өткен қысқы Олимпиада ойындарында мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров алтын медаль жеңіп алды.
Ол ерлер арасындағы жекелей сырғанауда үздік өнер көрсетіп, Қазақстан қоржынына қысқы Олимпиаданың алтын жүлдесін салды. Осылайша Владимир Смирновтың 1994 жылғы тарихи жеңісінен кейін 32 жыл өткен соң Қазақстан қайтадан қысқы Олимпиада чемпионы атанды. Сонымен қатар Михаил Шайдоров ел тарихындағы мәнерлеп сырғанаудан алғашқы Олимпиада чемпионы болды.
Ал теннисші Елена Рыбакина 2026 жылы ерекше нәтижеге қол жеткізді. Ол Australian Open және US Open турнирлерінде топ жарып, бір маусымда екі «Үлкен дулыға» жарысының чемпионы атанды. Сондай-ақ 14 қыркүйекте жаңартылған WTA рейтингінде әлемнің бірінші ракеткасы атанып, бұл межеге жеткен Қазақстан атынан өнер көрсететін алғашқы теннисші болды.
Оның бұл жетістігі Қазақстан теннисі тарихындағы жаңа белеске айналды.
35 жыл ішінде Қазақстан спорты талай тарихи кезеңнен өтті. Владимир Смирновтың алғашқы қысқы Олимпиада алтынынан бастап Михаил Шайдоровтың 2026 жылғы жеңісіне дейінгі жол – бірнеше буын спортшының табанды еңбегі мен ел сенімінің көрінісі.
Бекзат Саттарханов, Бақтияр Артаев, Серік Сәпиев, Геннадий Головкин, Ольга Рыпакова, Денис Тен, Елдос Сметов, Елена Рыбакина және басқа да чемпиондар Қазақстанның спорттық тарихында өшпес із қалдырды.
Олардың әр жеңісі – ел тарихындағы ерекше сәт, әр медаль – Қазақстанның халықаралық аренадағы жетістігінің айғағы. Тәуелсіздік жылдарында көк байрағымыз талай жарыста биікке көтеріліп, Әнұранымыз әлемдік ареналарда шырқалды. Бұл – өткеннің мақтанышы ғана емес, болашақ чемпиондарға жол ашқан үлкен мұра.
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