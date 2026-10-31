31 қазанға арналған валюта бағамы жарияланды
Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльді сатып алу және сату бағамдары ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, Астана қаласындағы ақша айырбастау орындарында тұрғындар долларды орта есеппен 449,94 теңгеден сата алады, ал сатып алу бағамы – 456,94 теңге. Еуроны орта есеппен 501,99 теңгеден өткізіп, 511,99 теңгеден сатып алуға болады. Рубльді 5,36 теңгеден сатуға, ал 5,56 теңгеден сатып алуға мүмкіндік бар.
Алматы тұрғындары бір долларды орта есеппен 452,32 теңгеден сата алады, ал сатып алу бағамы – 493,81 теңге. Еуроны орта есеппен 504,07 теңгеден өткізіп, 552,24 теңгеден сатып алуға болады. Рубльді сатқанда 5,36 теңге алуға болады, ал сатып алу құны – 5,47 теңге.
Шымкент тұрғындары долларды орта есеппен 452,09 теңгеден сата алады, ал 455 теңгеден сатып ала алады. Еуроны сатқанда шамамен 505,43 теңге алуға болады, ал сатып алу бағамы орта есеппен 509,75 теңге. Ресей рублін 5,35 теңгеден өткізіп, 5,45 теңгеден сатып алуға болады.
Бүгінгі ресми валюта бағамдары төмендегідей: 1 доллар – 453,87 теңге, 1 еуро – 508,33 теңге, 1 рубль – 5,65 теңге.
Ең оқылған:
- Шымкенттен Түркияға 227 млн теңгенің алтынын алып кетпек болғандар іздестіріліп жатыр
- Денсаулық сақтау министрлігі дәрігер қабылдауына жазылуды жеңілдетуді тапсырды
- Үйің мен көлігің болса, жәрдемақы алмайсың ба? Экономист түсіндірді
- Жалақыны көтеру, бизнесті қолдау, технологияны дамыту: Қазақстанды не күтіп тұр?
- Өзін-өзі өртеп жіберді: Семейде ер адам қайтыс болды