"30 игі іс": ТЖМ құтқарушылары балаларға арналған акциялар өткізеді

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің 30 жылдығына орай еліміздің түкпір-түкпірінде «30 игі іс» ауқымды акциясы іске асырылуда. Оның аясында құтқарушылар қауіпсіздік мәдениетін тәрбиелеуге және өскелең ұрпақты қолдауға бағытталған іс-шаралар өткізеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Атырау облысы ТЖД көпбалалы отбасылардан шыққан балаларға арналған іс-шара жарқын оқиғалардың бірі болды. Балалар «Қазавиақұтқару» АҚ мамандарымен бірге құтқарушы мамандығымен жақынырақ таныса алды. Жас қонақтар МИ-8 тікұшағын тамашалап, сұрақтар қойып, армандарымен бөлісті.
Бұл іс-шара тек экскурсия ғана емес, көптеген балалар үшін құтқарушы мамандығының маңыздылығын түсінудің алғашқы қадамы болды. Олардың көзінде қызығушылық оты жағылып, жүректерінде өз күшіне сенім мен еліне пайдалы болуға деген ұмтылыс пайда болды.
Шығыс Қазақстан облысында «Қауіпсіздік мектебі – 2025» атты ірі жарыстар өтті, оған өңірдің барлық жерінен қатысушылар жиналды. Мектеп оқушылары кедергілер жолағын еңсеру, түтін аймағында әрекет ету, шартты өртті сөндіру, алғашқы көмек көрсету және басқа да пәндерде шеберліктерін көрсетті. Глубокое ауданы Оралхан Бөкей атындағы мектептің оқушылары жеңімпаз атанды. Сағадат Нұрмағамбетов атындағы мектептің (Алтай ауданы) оқушылары екінші орынды, облыстық IT мектеп-лицейінің оқушылары үшінші орынды иеленді.
ШҚО ТЖД бастығының орынбасары Исхар Савазов атап өткендей: «Жарыстың бағдарламасы әр қатысушыға өз шеберлігін көрсетіп, төтенше жағдайларда қалай әрекет ету керектігін үйренуге және қауіпсіздік – бәрімізге ортақ іс екенін сезінуге мүмкіндік берді».
Шымкент қаласы да шетте қалған жоқ, мұнда ТЖД мен «Қазавиақұтқару» бірлесіп ерекше қажеттіліктері бар балалар үшін арнайы шара өткізді. Балалар ТЖМ авиациясының қалай жұмыс істейтінін көріп, құтқарушы ұшқыштармен танысты, тікұшақтың кабинасына отырып, нағыз батырлардай сезінді. Бұл көптеген балалар үшін арманның орындалуы мен үлкен шабыт көзі болды.
«30 қайырымды іс» акциясы жалғасуда, ол балаларға жаңа білім мен жарқын әсер сыйлауда. Құтқарушылар өз тәжірибелерімен бөлісіп, жауапкершілікке үйретіп, балалардың армандарына қолдау көрсетуде.