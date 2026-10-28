28 қазанға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

28 Қазан 2026, 00:54
АВТОР
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depositphotos.com 28 Қазан 2026, 00:54
28 Қазан 2026, 00:54
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Фото: depositphotos.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 28 қазанға валюта бағамы:

USD / KZT – 455.63 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 507.89 (Еуро)

TRY / KZT – 9.15 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT – 5.21 (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 124.07 (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 606.72 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 68.34 (Қытай юані) 

RUB / KZT – 5.65  (Ресей рублі)

UAH / KZT – 9.99  (Украин гривнаcы)

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