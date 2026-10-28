28 қазанға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
28 Қазан 2026, 00:54
БӨЛІСУ
28 Қазан 2026, 00:5428 Қазан 2026, 00:54
50Фото: depositphotos.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 28 қазанға валюта бағамы:
USD / KZT – 455.63 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 507.89 (Еуро)
TRY / KZT – 9.15 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.21 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 124.07 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 606.72 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 68.34 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.65 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 9.99 (Украин гривнаcы)
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