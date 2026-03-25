26 наурыз күніне арналған ауа райы болжамы
Еліміздің басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы сақталғанымен, кей өңірде ауа райы бұзылады.
Бүгiн 2026, 21:10
Фото: pixabay
"Қазгидромет" синоптиктері 26 наурызға арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінен Қазақстанның кейбір өңірінде ауа райы құбылмалы болады. Елдің батыс бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп болжануда. Ал Солтүстік Қазақтанда жауын-шашын күтіледі. Шығыс Қазақстан облысындағы елді мекендерде көктайғақ болуы мүмкін.
Республиканың басым бөлігінде тұман түсіп, көрініс деңгейі төмендейді. Сонымен қатар, Батыс және Оңтүстік Қазақстан облыстарында және елдің орталығында желдің күшеюі байқалады.
Ең оқылған:
- Қазақстанда жаңа арзан ипотека бағдарламасы іске қосылады
- Күдікті – ірі кәсіпкер: Алматыдағы 3 адам қаза тапқан жантүршігерлік апатқа қатысты тың дерек шықты
- "Өзіне қол жұмсады" деп ойлаған: Ұйқыны жақсы көретін ақтаулық келіншек елді әбігерге салды
- Мемлекет басшысы қазақстандық спортшыға "Қазақстанның Еңбек ері" атағын беру туралы жарлыққа қол қойды
- Боксшы Қанат Ислам жаңа қызметке тағайындалды