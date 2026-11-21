21 қарашаға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
21 Қараша 2026, 00:28
БӨЛІСУ
21 Қараша 2026, 00:2821 Қараша 2026, 00:28
120Фото: depositphotos.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 21 қарашаға валюта бағамы:
USD / KZT – 455.00 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 498.77 (Еуро)
TRY / KZT – 9.00 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.13 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 123.89 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 596.28 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 68.12 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.20 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 10.14 (Украин гривнаcы)
Ең оқылған:
- 10 мың тас пен 4,5 метрлік алтын қанат: «Әлем аруына» қатысатын Алина Ридің киімі таныстырылды
- 2027 жылдан бастап жұмыссыздарға төленетін жәрдемақы мөлшері өседі
- «Үш елдің шешіміне жай ғана қосыла салғымыз келмеді»: Дипломат ТМД құрылуы туралы пікір білдірді
- Тоқаев: Біздің стратегиялық мақсатымыз – Қазақстанды Орталық Азияның академиялық хабына айналдыру
- Тоқаев: Су қауіпсіздігі – Орталық Азияның экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығының кепілі