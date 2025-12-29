2026 жылы зейнетақы мен жәрдемақы 10%-ға өседі: Кім қанша алатыны белгілі болды

2026 жылдан бастап Қазақстанда зейнетақылар мен мемлекеттік жәрдемақылардың барлық түрі 10%-ға артады. Бұл “2026–2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы” заңда көзделген, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Зейнетақы қалай өседі?
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық және ынтымақты зейнетақылар инфляцияның болжамды деңгейіне сәйкес 10%-ға ұлғайтылады.
Сонымен қатар Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, 2023-2027 жылдар аралығында базалық зейнетақыны кезең-кезеңімен арттыру жалғасып жатыр. Нәтижесінде:
- ең төменгі базалық зейнетақы – ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-ына,
- ең жоғарысы – 120%-ына дейін жеткізіледі.
2026 жылы базалық зейнетақы мөлшері:
- Ең төменгісі – 35 596 теңге
- Ең жоғарғысы – 60 005 теңге
Нақты мысал
2019 жылы зейнетке шыққан, жасы 70-тегі зейнеткердің зейнетақысы:
- 2025 жылы – 171 588 теңге
(базалық – 50 851 тг, ынтымақты – 120 737 тг)
- 2026 жылы – 192 816 теңге
(базалық – 60 005 тг, ынтымақты – 132 811 тг)
Бұл сомаға БЖЗҚ-дан төленетін зейнетақы кірмейді.
Жәрдемақылар да көбейеді
2026 жылдан бастап мемлекеттік жәрдемақылар да 10%-ға өседі. Бірнеше мысал:
Бала тууға берілетін біржолғы жәрдемақы:
- 1–3 балаға – 149 416 теңгеден 164 350 теңгеге дейін
- 4 және одан көп балаға – 247 716 теңгеден 272 475 теңгеге дейін
Көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақы:
- 4 баласы бар отбасы – 63 030 теңгеден 69 330 теңгеге дейін
- 10 баласы бар отбасы – 157 280 теңгеден 173 000 теңгеге дейін
Мүгедектігі бар адамдарға берілетін жәрдемақы:
- I топ – 101 702 → 111 872 теңге
- II топ – 81 362 → 89 498 теңге
- III топ – 55 474 → 61 021 теңге
Әлеуметтік төлемдер де артады
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін:
- асыраушысынан айырылу,
- еңбекке қабілетінен айырылу бойынша төлемдер де 10%-ға көбейеді.
Бұл төлемдер міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысатын азаматтарға тағайындалады және олардың мөлшері:
- соңғы 2 жылдағы табысқа,
- әлеуметтік аударымдарға,
- еңбек өтіліне,
- асырауындағы адамдар санына байланысты есептеледі.