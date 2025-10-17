2026 жылғы футболдан Әлем чемпионатының билет құны мен сатылым мерзімі белгілі болды

2026 жылы өтетін футболдан Әлем чемпионаты тарихтағы ең ауқымды турнир болмақ. Алғаш рет бірден үш елде АҚШ, Канада және Мексикада ұйымдастырылады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Турнирге деген қызығушылықтың жоғары болуы билет бағасына да әсер етуде.
Билет сатылымы қашан басталады?
ФИФА билет сату науқанының алғашқы кезеңін 2025 жылдың соңына жоспарлап отыр. Бұл кезеңде жанкүйерлер арнайы FIFA Tickets онлайн платформасы арқылы өтінім беріп, кездейсоқ таңдау (лотерея) арқылы билет иегері бола алады. Ал екінші және үшінші сатылым толқыны турнир басталар алдында жүзеге асады.
Билет бағасы неше теңге?
АҚШ-тағы спорттық медиа ресурстардың хабарлауынша, 2026 жылғы Әлем чемпионатының билет бағалары былайша бөлінеді:
- Топтық кезең матчтарына ең арзан билет — 60 АҚШ доллары шамасында.
- 1/8 және 1/4 финал кезеңдері — 150–400 доллар аралығында.
- Жартылай финал матчтары — 500–1200 доллар көлемінде.
- Финалдық матч билеттері — 6 000 доллардан 6 730 долларға дейін жетуі мүмкін.
Бұл тек стандартты билеттердің бағасы. Ал егер көрермендер қонақжайлық пакеттерді (VIP hospitality) таңдаса, онда баға бірнеше мыңдаған доллардан асып, арнайы лаунж аймағы мен тамақтану қызметтерін қамтиды.
“Dynamic pricing” жүйесі енгізіледі
2026 жылғы турнирде алғаш рет “динамикалық баға белгілеу жүйесі” (dynamic pricing) қолданылады. Бұл модель бойынша билет бағасы сұранысқа байланысты автоматты түрде өзгеріп отырады. Яғни, қызығушылық артқан сайын, баға да көтеріледі.
ФИФА өкілдерінің айтуынша, мұндай тәсіл қара нарықтағы алыпсатарлықты азайту және ресми сатылымнан түсетін табысты арттыру мақсатында енгізілмек.
Үш ел – үш түрлі нарық
Билет құны өткізілетін қалаға байланысты да айтарлықтай өзгереді.
- АҚШ-тағы матчтар ең қымбат болады деп күтілуде — әсіресе Нью-Йорк, Лос-Анджелес және Майами ареналарында.
- Канада мен Мексикада баға сәл төмен болуы мүмкін, өйткені инфрақұрылым мен сұраныс деңгейі әртүрлі.
ФИФА деректеріне сәйкес, барлығы 104 матч өткізіледі. Бұл Әлем чемпионаты тарихындағы ең көп көрсеткіш.