2025 жылдың соңына дейін қанша күн демаламыз?

Жыл соңына дейін қазақстандықтарды қандай қосымша демалыстар күтіп тұр? BAQ.KZ тілшісі есептеп көрді.
Тамыз айы
Тамызда қосымша демалыс болмайды. Дегенмен, 30 тамыз – Конституция күні сенбіге тура келгендіктен, мерекелік демалыс 1 қыркүйек, дүйсенбіге ауыстырылады.
Қыркүйек
Қыркүйекте 1-інен басқа қосымша демалыс күндері жоқ.
Қазан
25-27 қазан аралығында (сенбі-дүйсенбі) – Республика күніне орай қазақстандықтар үш күн қатарынан демалады.
Қараша
Қосымша демалыс күндері жоқ.
Желтоқсан
16 желтоқсан – Тәуелсіздік күні сейсенбіге түседі. Бұл күні ел тұрғындары демалады. Ал 30-31 желтоқсан жұмыс күндері болып қала береді.