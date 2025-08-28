Қазақстанның соңғы жаңалықтары
2025 жылдың соңына дейін қанша күн демаламыз?

Бүгiн, 11:57
91
BAQ.KZ
Фото: BAQ.KZ

Жыл соңына дейін қазақстандықтарды қандай қосымша демалыстар күтіп тұр? BAQ.KZ тілшісі есептеп көрді.

Тамыз айы

Тамызда қосымша демалыс болмайды. Дегенмен, 30 тамыз – Конституция күні сенбіге тура келгендіктен, мерекелік демалыс 1 қыркүйек, дүйсенбіге ауыстырылады.

Қыркүйек

Қыркүйекте 1-інен басқа қосымша демалыс күндері жоқ.

Қазан

25-27 қазан аралығында (сенбі-дүйсенбі) – Республика күніне орай қазақстандықтар үш күн қатарынан демалады.

Қараша

Қосымша демалыс күндері жоқ.

Желтоқсан

16 желтоқсан – Тәуелсіздік күні сейсенбіге түседі. Бұл күні ел тұрғындары демалады. Ал 30-31 желтоқсан жұмыс күндері болып қала береді.

