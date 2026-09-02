2 қыркүйекке валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

2 Қыркүйек 2026, 00:39
АВТОР
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istockphoto.com 2 Қыркүйек 2026, 00:39
2 Қыркүйек 2026, 00:39
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Фото: istockphoto.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 2 қыркүйекке валюта бағамы:

USD / KZT – 458.45 (АҚШ доллары) 

EUR / KZT – 531.39 (Еуро)

TRY / KZT – 9.50 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT – 5.24  (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 124.83 (БАӘ дирхамы)

CNY / KZT – 68.20  (Қытай юані)

UAH / KZT – 10.31 (Украин гривнаcы)

RUB / KZT – 5.29 (Ресей рублі)

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