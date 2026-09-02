2 қыркүйекке валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
2 Қыркүйек 2026, 00:39
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2 Қыркүйек 2026, 00:392 Қыркүйек 2026, 00:39
60Фото: istockphoto.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 2 қыркүйекке валюта бағамы:
USD / KZT – 458.45 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 531.39 (Еуро)
TRY / KZT – 9.50 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.24 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 124.83 (БАӘ дирхамы)
CNY / KZT – 68.20 (Қытай юані)
UAH / KZT – 10.31 (Украин гривнаcы)
RUB / KZT – 5.29 (Ресей рублі)