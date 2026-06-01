2 маусымға арналған валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 2 маусымға валюта бағамы:

USD / KZT — 488.96 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 569.49 (Еуро)

RUB / KZT — 6.81 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 72.28  (Қытай юані)

GBP / KZT — 658.24 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 133.17 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.59 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.65 (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 11.04 (Украин гривнаcы)

