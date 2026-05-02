2 мамырға арналған валюта бағамы жарияланды
Ұлттық банк пен айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдары
ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта (АҚШ доллары, еуро, ресей рублі) бағамы белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2 мамырдағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкінде валюта бағамдары мынадай:
- АҚШ доллары – 463,09 теңге;
- еуро – 541,61 теңге;
- Ресей рублі – 6,19 теңге;
- қытай юані – 67,65 теңге.
Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Сатып алу және сату бағамдары айырбастау пункттерінде көрсетілген.
Астана
Доллар бағамы:
сатып алу – 459 теңге, сату – 466 теңге.
Еуро бағамы:
сатып алу – 537 теңге, сату – 547 теңге.
Рубль бағамы:
сатып алу – 5,95 теңге, сату – 6,25 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
сатып алу – 462,46 теңге, сату – 464,58 теңге.
Еуро бағамы:
сатып алу – 541,55 теңге, сату – 546,66 теңге.
Рубль бағамы:
сатып алу – 5,95 теңге, сату – 6,09 теңге.
