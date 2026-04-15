– 18°С: Қазақстанның солтүстігі мен шығысында аяз болады деп болжануда
Қазақстанның солтүстігі мен шығысында ауа температурасы төмендейді деп күтілуде.
Қазақстанның кей аудандарында термометр бағаналары 18 градус аязға дейін төмендейді.
«Қазгидромет» РМК нақтылағандай, 16-18 сәуір аралығында Қазақстандағы ауа райын екі барикалық құрылым анықтайды.
Батыстан шығысқа қарай жылжып келе жатқан циклон ауа райының тұрақсыз сипатын тудырады: жауын-шашын, кей уақытта қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Кезеңнің соңына қарай республиканың солтүстік, шығыс және орталық аймақтары солтүстік антициклонның ықпалында болады. Соның салдарынан күн суытады деп болжануда, - делінген синоптиктердің хабарламасында.
Қазақстан бойынша тұман түсіп, жел күшейеді. Елдің солтүстігінде, шығысында және орталығында көктайғақ болады.
Ауа температурасының төмендеуі кезеңнің басында солтүстікте түнде –1...–8°C-қа дейін, күндіз +1...+8°C-қа дейін, кезеңнің соңында шығыста түнде –2...–18°C-қа дейін, күндіз 0...+13°C-қа дейін жетеді деп болжануда.
Қалған аумақтарда температуралық фонда айтарлықтай өзгерістер күтілмейді.
