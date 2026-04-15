– 18°С: Қазақстанның солтүстігі мен шығысында аяз болады деп болжануда

Қазақстанның солтүстігі мен шығысында ауа температурасы төмендейді деп күтілуде.

Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Қазақстанның кей аудандарында термометр бағаналары 18 градус аязға дейін төмендейді.

«Қазгидромет» РМК нақтылағандай, 16-18 сәуір аралығында Қазақстандағы ауа райын екі барикалық құрылым анықтайды.

Батыстан шығысқа қарай жылжып келе жатқан циклон ауа райының тұрақсыз сипатын тудырады: жауын-шашын, кей уақытта қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Кезеңнің соңына қарай республиканың солтүстік, шығыс және орталық аймақтары солтүстік антициклонның ықпалында болады. Соның салдарынан күн суытады деп болжануда, - делінген синоптиктердің хабарламасында.

Қазақстан бойынша тұман түсіп, жел күшейеді. Елдің солтүстігінде, шығысында және орталығында көктайғақ болады.

Ауа температурасының төмендеуі кезеңнің басында солтүстікте түнде –1...–8°C-қа дейін, күндіз +1...+8°C-қа дейін, кезеңнің соңында шығыста түнде –2...–18°C-қа дейін, күндіз 0...+13°C-қа дейін жетеді деп болжануда.

Қалған аумақтарда температуралық фонда айтарлықтай өзгерістер күтілмейді.

Еске салайық, бұған дейін сәуір айында ауа райы қандай болатыны айтылды. 

