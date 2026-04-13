Алдағы күндері күн күрт суытады: Жаңбыр жауып, соңы қарға ұласады
Қазақстан аумағында көктемнің құбылмалы мінезі тағы да байқалуда.
Синоптиктер 14-16 сәуір аралығында еліміздің басым бөлігінде ауа райының суытатынын ескертеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Солтүстікте - қар, оңтүстікте - нөсер
Алдағы үш күнде еліміздің басым бөлігінде бұлтты және жауын-шашынды ауа райы күтіледі. Әсіресе, солтүстік өңірлерде ауа температурасы нөлден төмендеп, жаңбырдың соңы қарға ұласуы мүмкін. Бұл жолдарда көктайғақ құбылыстарының пайда болуына әкеп соғатындықтан, мамандар жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге аса сақ болуды ескертеді.
Өңірлердегі ауа райы құбылысы:
Батыс өңірлерде: Болжамдық кезең бойы күшті жаңбыр жауып, бұршақ жаууы және екпінді жел соғуы ықтимал.
Солтүстік пен Орталықта: 15-16 сәуір күндері жауын-шашын мөлшері артып, ауа райы тұрақсыз болады.
Оңтүстікте: 16 сәуірде найзағай ойнап, қатты жаңбыр жауады деп болжануда.
Шығыста: 14 сәуірге қараған түні жауын-шашын (жаңбыр, қар) мол болады.
Республика бойынша тұман түсіп, желдің күшеюі күтіледі.
Температураның төмендеуі:
Алдағы күндері термометр бағандары айтарлықтай төмендейді.
Батыста түнде +2…+10°С, күндіз +10…+15°С жылы болады.
Солтүстік өңірлерде суық қаттырақ сезіледі: түнде -2…-8°С-қа дейін аяз болып, күндіз небәрі 0…+7°С жылылық сақталады.
Оңтүстік аймақтарда түнде +3…+13°С, күндіз +8…+18°С аралығында болады.
Мамандар ауа райының мұндай шұғыл өзгеруіне байланысты жылы киініп, алыс сапарға шығарда жол жағдайын алдын ала тексеруді ұсынады.
