18 қазанға арналған валюта бағамы

Астанадағы және Алматыдағы айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары ұсынылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі орташа бағамдар:
- доллар: сатып алу — 538,85 теңге, сату — 541,15 теңге;
- еуро: сатып алу — 627,04 теңге, сату — 631,31 теңге;
- рубль 6,54 — 6,68 теңге аралығында саудалануда.
Астанадағы айырбастау пунктерінде:
- долларды 536,46 теңгеден сатып алып, 542,46 теңгеден сатады;
- еуро: сатып алу — 625,53 теңге, сату — 633,54 теңге;
- рубль: сатып алу — 6,52 теңге, сату — 6,67 теңге.
Шымкентте:
- долларды 537,89 теңгеден сатып алып, 539,96 теңгеден сатады;
- еуро: сатып алу — 624,78 теңге, сату — 629,96 теңге;
- рубль: сатып алу — 6,56 теңге, сату — 6,67 теңге.
Демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамдары төмендегідей:
- 1 доллар — 536,32 теңге,
- 1 еуро — 626,9 теңге,
- 1 рубль — 6,6 теңге.