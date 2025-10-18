Қазақстанның соңғы жаңалықтары
18 қазанға арналған валюта бағамы

Бүгiн, 09:18
BAQ.KZ
Фото: BAQ.KZ

Астанадағы және Алматыдағы айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары ұсынылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі орташа бағамдар:

  • доллар: сатып алу — 538,85 теңге, сату — 541,15 теңге;
  • еуро: сатып алу — 627,04 теңге, сату — 631,31 теңге;
  • рубль 6,54 — 6,68 теңге аралығында саудалануда.

 

Астанадағы айырбастау пунктерінде:

  • долларды 536,46 теңгеден сатып алып, 542,46 теңгеден сатады;
  • еуро: сатып алу — 625,53 теңге, сату — 633,54 теңге;
  • рубль: сатып алу — 6,52 теңге, сату — 6,67 теңге.

 

Шымкентте:

  • долларды 537,89 теңгеден сатып алып, 539,96 теңгеден сатады;
  • еуро: сатып алу — 624,78 теңге, сату — 629,96 теңге;
  • рубль: сатып алу — 6,56 теңге, сату — 6,67 теңге.

Демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамдары төмендегідей:

  • 1 доллар — 536,32 теңге,
  • 1 еуро — 626,9 теңге,
  • 1 рубль — 6,6 теңге.
