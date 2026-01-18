18 қаңтарға арналған валюта бағамы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль бойынша сатып алу және сату бағамдарының орташа өлшемді көрсеткіштері ұсынылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz дерегінше, қазіргі уақытта Алматы қаласындағы айырбастау орындарында орташа бағамдар мынадай:
- доллар: сатып алу — 511,28 теңге, сату — 513,46 теңге;
- еуро: сатып алу — 593,13 теңге, сату — 597,74 теңге;
- рубль: 6,42–6,53 теңге аралығында саудалануда.
Астана қаласындағы айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу — 511,00 теңге, сату — 517,90 теңге;
- еуро: сатып алу — 591,03 теңге, сату — 601,98 теңге;
- рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,70 теңге.
Шымкент қаласында:
- доллар: сатып алу — 510,81 теңге, сату — 512,92 теңге;
- еуро: сатып алу — 593,29 теңге, сату — 597,96 теңге;
- рубль: сатып алу — 6,47 теңге, сату — 6,54 теңге.
Ал демалыс күндеріне белгіленген ресми валюталық бағамдар келесідей:
- 1 доллар — 512,16 теңге,
- 1 еуро — 594,72 теңге,
- 1 рубль — 6,57 теңге.